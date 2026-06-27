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Estudio alerta crisis de salud mental en jóvenes LGBT+ en Chile: cuatro de cada diez han tenido ideas suicidas

La investigación de Fundación Todo Mejora muestra que estos indicadores superan ampliamente a los registrados entre jóvenes heterocisgénero.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / LumiNola

La violencia, la discriminación y los problemas de salud mental continúan afectando de forma desproporcionada a las juventudes LGBT+ en Chile.

Así lo revela el estudio “Salud mental y polivictimización en juventudes LGBT+ en Chile”, elaborado por Fundación Todo Mejora a partir de datos de la 11.ª Encuesta Nacional de Juventudes y registros del programa de apoyo psicosocial Hora Segura.

Uno de los hallazgos más preocupantes es que el 71% de las personas jóvenes LGBT+ afirma haber sufrido discriminación, cifra que aumenta al 81,7% entre las personas trans.

El informe también advierte que este grupo enfrenta mayores niveles de violencia psicológica (61,4%), física (47%), sexual (44,5%) y digital (44,2%) en comparación con la población heterocisgénero, siendo los establecimientos educacionales y los entornos familiares los principales espacios donde ocurren estas agresiones.

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La investigación también expone una compleja realidad en materia de salud mental. Según la evaluación realizada, el 45,7% de las juventudes LGBT+ presenta síntomas de ansiedad, el 44,3% síntomas depresivos y el 41,1% reconoce haber tenido ideación suicida durante las últimas semanas. Todos estos indicadores superan en más de 20 puntos porcentuales a los registrados entre jóvenes heterocisgénero.

Además, el estudio identifica una alta presencia de polivictimización: casi la mitad (48,3%) ha experimentado múltiples formas de violencia a lo largo de su vida, porcentaje que se eleva al 69,1% en las juventudes trans.

El informe también destaca el papel que cumplen los espacios especializados de apoyo cuando las redes familiares o escolares no responden. De acuerdo con los registros del programa Hora Segura, estos servicios se transforman en una fuente clave de contención emocional, orientación y validación para jóvenes que enfrentan situaciones de exclusión o violencia.

Frente a estos resultados, Fundación Todo Mejora llamó a fortalecer los sistemas de información sobre diversidades sexogenéricas, promover entornos educativos y familiares más inclusivos y desarrollar políticas públicas con enfoque interseccional que respondan a las necesidades específicas de las juventudes LGBT+, especialmente de las personas trans y no binarias, quienes concentran los indicadores más críticos del estudio.

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