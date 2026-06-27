Cristián Garay es designado para los dieciseisavos del Mundial 2026: el millonario botín que acumula

El árbitro chileno Cristián Garay sumó su tercera designación en el Mundial 2026. A través de redes sociales, la FIFA confirmó que el juez nacional fue designado como cuarto árbitro para el partido de los dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos.

El compromiso entre europeos y africanos está programado para este lunes 29 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio BBVA de Monterrey, marcando la tercera presencia de Garay en la Copa del Mundo.

Además, el otro chileno, José Retamal, también fue designado como árbitro asistente de reserva para este compromiso. La terna principal estará encabezada por el brasileño Wilton Sampaio, acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como jueces asistentes.

Nueva designación para Cristián Garay: ¿cuánto gana un árbitro en el Mundial 2026?

Más allá del reconocimiento deportivo, la nueva designación de Cristián Garay en el Mundial 2026 también le reportará importantes ingresos económicos al árbitro chileno.

Solamente por integrar el plantel del torneo, los árbitros reciben un sueldo base USD$ 100.000. A esta cifra se suman los bonos por partido, donde el árbitro principal recibe USD$ 5.000 en la primera fase, cuyo monto se duplica a partir de los cruces de eliminación directa, donde el ingreso adicional será de USD$ 10.000.

En el caso de los asistentes y árbitros VAR, los bonos rondan alrededor de USD$ 3.000 en la fase de grupos, mientras que para las rondas eliminatorias ascienden a USD$ 5.000.

Garay fue designado como árbitro principal para el duelo entre Canadá y Qatar, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. Posteriormente, se desempeñó como cuarto árbitro en el encuentro entre México y República Checa, válido por la última jornada del Grupo A.

Ahora, con su nueva designación como cuarto árbitro para el choque de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos, el juez chileno ya acumula una ganancia de 113.000 dólares (cerca de 104 millones de pesos chilenos), cifra que podría seguir aumentando si vuelve a ser considerado por la FIFA para las próximas rondas del torneo.