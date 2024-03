Región del Biobío

Antes que saliera el sol fue que un grupo de más o menos mil trabajadores de la siderúrgica Huachipato, en la comuna de Talcahuano, región del Biobío, cortaron las calles, se enfrentaron a carabineros y caminaron en dirección al estadio del club de fútbol homónimo, la mañana de este lunes, como respuesta a la crisis que vive la compañía y que considera su cierre y con ello, la afectación a 22 mil trabajadores locales.

“A salvar el acero nacional” y “el que no salta es chino”, eran parte de las consignas que los convocados gritaban, mientras caminaban por el sector Higueras. Como antecedente estaba el informe que la comisión antidistorsión luego de las acusaciones de dumping que había señalado la misma siderúrgica. Esta misma comisión planteaba una salvaguarda del 15%, bastante menor al 25% que pedía Huachipato para la barra de acero y 33% para la bola de molienda.

Otro dato como antecedente fue que el miércoles 20 de marzo pasado, el directorio de la compañía anunció que no se podía seguir con las operaciones con esas conclusiones, por lo que las operaciones se paralizaron de manera indefinida, planteando un plazo de tres meses para “apagar los hornos”.

Autoridades regionales izaron banderas negras en dependencias estatales y también en algunos municipios. En el contexto del Domingo de Ramos, el obispo auxiliar de Concepción, monseñor Bernardo Álvarez, llamó a orar por estos hechos:

“También oramos por nuestros hermanos y hermanas de la Compañía Siderúrgica Huachipato, por esta gran crisis que vive hoy por hoy en nuestra vida social, en nuestra región. Ellos están aquí hoy con nosotros, así que también los hermanamos en esta celebración. También pedimos por nuestras fuentes laborales de nuestra región y de Chile, para que se procure siempre el bien y el cuidado de la familia humana y lo necesario para vivir dignamente”.

El presidente del Sindicato Número Dos de Huachipato, Fernando Orellana, acusó recibo del apoyo transversal que la situación ha suscitado: “Es un apoyo transversal. Si el obispo Álvarez dice eso a la comunidad, es porque es una realidad: es una crisis tremenda quedar sin empleo, sin sueldo para la educación de nuestros hijos, nuestros nietos y para la familia en general. Dicen que es estrategia para el país, para el Gobierno, para la nación, pero no tenemos una respuesta rápida de esta comisión, a la que siempre le dijimos un 25% para la barra y un 33% para la bola, porque todos los países han impuesto sus impuestos para poder protegerse y no quebrar sus industrias. Realmente no se entiende el drama que tendremos. Pónganse en los zapatos de los trabajadores”.

Por lo pronto, el próximo viernes viajará el ministro de Economía, Nicolás Grau, a la zona, para evaluar el estado de las cosas. A ello se suma la postura del Gobierno, que ha sido enfático en señalar que “las puertas están abiertas” para evitar el cierre. Han trascendido propuestas, como que el Estado capitalice e 51% de las acciones, o arancelar en un 50% el acero proveniente de China. Pero nada está zanjado.

La movilización, anunciaron los trabajadores, será indefinida.