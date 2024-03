Abogado de Sergio Muñoz confirmó que no apelarán la prisión preventiva: “No vamos a gastar tiempo en revisiones de medidas cautelares”

Esta domingo, se dio a conocer que el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se mantendrá en prisión preventiva, luego de que su abogado, Juan Carlos Manríquez, detallara que no apelarán a la medida cautelar antes mencionada.

El abogado del exmandamás de la PDI, Juan Carlos Manríquez, afirmó que no apelarán a la prisión preventiva, por: “la instrucción que tengo directamente de mi cliente, el señor Muñoz Yáñez, es no gastar ningún minuto de energía de, en primer término, hacer perder el tiempo a los tribunales, a la Fiscalía, a los órganos auxiliares de esta administración en nada a que no diga relación con el esclarecimiento directo, pronto y franco de estos hechos como a mi me lo pidieron”.

Bajo ese contexto, el jurista precisó que por tal motivo “no vamos a gastar tiempo en revisiones de medidas cautelares por ahora”.

“Nosotros vamos a seguir colaborando y reitero que la instrucción y la disposición del señor Muñoz Yáñez es ir de frente asumiendo lo que tiene que asumir, pero de ninguna manera asumir responsabilidades ajenas”, agregó Juan Carlos Manríquez.

Cabe señalar, que el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, se encuentra siendo investigado por la filtración de información confidencial al abogado Luis Hermosilla, a quien hoy se le investiga por el Caso Audios.

En ese sentido, tras ser formalizado el pasado 19 de marzo, el Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Sergio Muñoz durante los 120 días de investigación del caso.