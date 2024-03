Arturo Vidal aclara por qué no fue citado por Gareca y deja un mensaje de cara la Copa América

Chile

Arturo Vidal asistió este sábado a la inauguración de la Inter Academy en el Club Chicureo. El volante chileno valoró la llegada de este proyecto del Inter de Milán para la formación de futuros futbolistas en nuestro país.

“Los italianos son los mejores para sacar jugadores y traerlos a Chile va a servir mucho, porque acá hay talento, pero falta lo otro, el estilo italiano. Espero que podamos sacar muchos talentos y que después puedan estar en la selección”, señaló el “King”.

En esa línea, indicó que “mi sueño es ser entrenador, cuando eso pase, necesito tener mucha variedad de jugadores y cuando llegan estos proyectos ayuda mucho al crecimiento de los futbolistas. Ojalá que se abran más academias de equipos europeos acá en Chile”.

Por otro lado, el mediocampista de Colo Colo se refirió al reciente triunfo de Chile ante Albania. “Me alegro mucho que haya ganado la selección, y que haya ganado bien, con tres goles, estoy feliz, que bueno que el inicio de este proceso empiece así”, aseguró.

También mostró su felicidad por el retorno goleador de Eduardo Vargas. “Feliz de que haya vuelto, siempre ha sido un jugador importante, es un goleador, a veces se pierde un poco del juego, pero teniéndolo arriba, sabes que en cualquier momento puede meter un gol y eso es importante para el equipo”, comentó.

Además, destacó algunos nombres del equipo que venció a Albania: “Me encantó mucho Osorio, lo veo más suelto, Bolados entró e hizo un gol, entrar con esa concentración en un partido dominado es muy difícil y él lo hizo, me gustó. La defensa se vio sólida. Lo importante es que están apareciendo jugadores y están aprovechando la oportunidad”.

Arturo Vidal y su ausencia en el inicio de la “era Gareca”

El “Rey Arturo” aclaró por qué no fue citado para estos dos primeros amistosos de Chile con Ricardo Gareca en la banca. “Si no estoy en la nómina, es porque estaba lesionado, por eso. Vamos a ver cómo se da la Copa América y cuáles serán los nominados, espero estar al 100%”, afirmó.

De cara a la Copa América que comenzará en junio, Vidal remarcó que “si me llaman, voy a ayudar como lo he hecho siempre, y si no, apoyaré de afuera. Va pasando el tiempo, van apareciendo nuevos jugadores y hay que darle oportunidad a los que estén mejor”.

Por último, pidió tranquilidad por el camino que le queda a La Roja para llegar al Mundial 2026. “Hay que ir con calma, los amistosos son diferentes a los partidos de Eliminatorias, es difícil jugar en Sudamérica, el clima te afecta mucho. Es importante empezar así y que los jugadores vayan agarrando confianza, porque son muy duras las Eliminatorias”, concluyó.