“Una tremenda falacia”: Molina a expdte. de Isapres tras dichos sobre el Gobierno y la estatización de la salud

Este viernes, la exministra de Salud y diputada del Partido Por la Democracia (PPD), Helia Molina, conversó sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de acoger el recurso en contra de la mutualización de la deuda que deben pagar las Isapres a los afiliados.

En ese contexto, la diputada dijo a CNN Chile que recibió “con tremenda satisfacción” la idea de que se haya declarado inconstitucional, ya que eso hubiese equivalido a “un perdonazo de la mitad de la deuda (…), por lo tanto era tremendamente injusta”.

Por otro lado, respondió los dichos del expresidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes que realizó a El Mercurio, los cuales aseguran que el Gobierno estaría tratando de estatizar el sistema de salud.

“Una tremenda falacia”

En detalle, la diputada Molina sostuvo enfáticamente que le “parece una tremenda falacia” lo planteado por Cavieres. Además, explicó que esa deuda la adquirieron las Isapres con los afiliados.

“Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, es un fallo a la Corte Suprema, esto no es una iniciativa gubernamental”, explicó. Y disparó: “No olvide que fue él quien dijo que las Isapres no podían darse el lujo de recibir enfermos”.

Decisión del Tribunal Constitucional

Esto, sucede luego que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera acoger por 6 votos contra 4 el requerimiento presentado por un grupo de senadores oficialistas, en el cual alegaban inconstitucionalidad en el artículo sobre mutualización en la Ley Corta de Isapres.

Sin embargo, la iniciativa ingresada por el senador socialista Juan Luis Castro, los comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual, y Juan Ignacio Latorre (RD) iba en contra de la indicación número 8, vinculada a la mutualización de la deuda de las aseguradoras.