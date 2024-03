“No soy amigo de él”: Luis Hermosilla y su declaración ante Fiscalía por filtraciones de Sergio Muñoz

Este viernes, Luis Hermosilla compareció como testigo ante el Ministerio Público por la filtración de información judicial por parte del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, al abogado. “No soy amigo de él”, declaró a los fiscales Felipe Sepúlveda y Francisco Lanas.

El viernes 15 de marzo, el penalista se presentó en las dependencias la Fiscalía para brindar su testimonio, acompañado de su hermano y abogado, Juan Pablo Hermosilla. Todo esto, luego de ser convocado a declarar el mismo día del allanamiento a Muñoz por parte del OS-7 de Carabineros, según consigna La Tercera.

En el relato, Hermosilla mencionó que “conozco al director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, así como conozco muchos funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”.

Sobre el momento en que se conocieron, el abogado indicó que fue antes de que el uniformado estuviera en el puesto de director de la PDI, pero la fecha exacta se reveló más tarde por el propio Muñoz, durante su declaración, señalando que se encontraron por primera vez en la casa de Héctor Espinosa en agosto de 2020.

“No soy amigo de él, lo conocí como funcionario de la PDI” dijo Hermosilla sobre el exlíder de la PDI y señaló que, posiblemente, intercambiaron sus números telefónicos “en este contacto con diversos policías”.

“No me puedo referir”

Durante su testimonio, Hermosilla reconoció las conversaciones por WhatsApp que mantuvo con Muñoz , aunque no pudo recordar el número exacto del detective. “¿Recuerda el tenor de las conversaciones?”, le consultaron los fiscales, a lo que Hermosilla respondió: “tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”.

La estrategia de Hermosilla durante el interrogatorio se centró en no profundizar sobre las filtraciones, limitándose a confirmar que Muñoz le enviaba información en su calidad de abogado defensor de Espinosa Valenzuela.

“ Efectivamente, me lo manda a mí Sergio Muñoz , y en mi calidad de abogado defensor de Héctor Espinoza Valenzuela, no me puedo referir”, respondió en cinco oportunidades el penalista.