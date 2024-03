Máximo reveló el estado de salud de Cecilia Bolocco tras viralizada foto en urgencias y silla de ruedas

Cecilia Bolocco fue tema durante esta semana debido a una imagen que se viralizó y la mostraba en un servicio de urgencias.

Una instantánea que, de inmediato, levantó las alarmas respecto a lo que podría ocurrirle a la ex Miss Universo, y a cómo estaba su organismo.

Esto porque, hace un tiempo, la rubia contó que padecía una extraña enfermedad, que afectaba a sus defensas: la neutropenia.

Por eso, apenas algunos vieron el registro, de inmediato se preocuparon y se preguntaron qué era lo que estaba pasando con la conductora.

Yapos chiquillos del tuiter hablemos de la Cecilia bolocco, está weno el tecito pic.twitter.com/C3bIqfeFcG — babu🐈‍⬛ (@babvcita) March 21, 2024

Máximo habló de Cecilia Bolocco

Así, frente a esta incertidumbre, muchos buscaros respuestas. Y la periodista Cecilia Gutiérrez dio las primeras luces.

La reportera señaló que no solo había llamado a la Clínica Alemana, donde supuestamente había ingresado la conductora, sino que además se había enterado de otra noticia.

“Hoy día, oficialmente desde la clínica me responden que no es paciente, que no estuvo ahí, por lo que no es real”, dijo.

Y agregó que “otro antecedente que acabo de recibir es que Cecilia Bolocco ayer, a las 11 de la mañana, viajó a Miami, en un vuelo LAN, entonces difícilmente podría haber estado en la clínica. Lo que sí me dijeron es que había sido asistida en silla de ruedas para subir al avión, eso habla de que igual está delicada de salud o algo le pasa”.

En tanto, su hijo Máximo habló con LUN. Y señaló de forma muy escueta que “mi mamá está bien. Se fue de viaje a Miami”.

De esta forma, no se sabe bien si Cecilia Bolocco estaría o no del todo bien. Lo único confirmado, hasta ahora, es que estaría fuera de Chile.