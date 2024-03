“Hicieron un trabajo pésimo”: la dura crítica de Carlos Caszely por mal estado de la cancha del Monumental

Chile

Este viernes, Carlos Caszely fue uno de los exjugadores chilenos que asistieron al funeral del otrora DT de La Roja, Orlando Aravena, quien falleció ayer jueves. En esta instancia, el “Rey del metro cuadrado” conversó con ADN Deportes y dedicó palabras para despedir a su amigo.

“Como siempre, es una tristeza enorme ver cómo se están yendo los amigos, porque nosotros a esta edad estamos en la recta final. Con Orlando nos conocemos de cuando yo era muy niño, me pasaba a buscar todos los días en San Joaquín para ir a entrenar. Tengo buenos recuerdos con los muy pocos personajes del fútbol que llegaron hoy día a despedirlo”, señaló el histórico delantero nacional.

Al recordar una de las tantas anécdotas que vivieron juntos, el “Chino” mencionó que “después de los partidos, Orlando me llevaba a donde se juntaban todos los futbolistas de Colo Colo, Católica, la U, Palestino, porque no había odiosidad en ese tiempo, y después me pasaba las llaves de su auto, cuando yo era un niño, para que lo fuera a dejar a su casa”.

Respecto a la faceta de Orlando Aravena como técnico, Caszely explicó que “él era vivo para ver el fútbol, no necesitaba de las cosas nuevas que hay ahora. Él veía por dónde te atacaban y cómo que había que jugar, era bastante vivo en ese aspecto. Quien siguió esa línea fue Nelson Acosta, él era parecido a Orlando Aravena como entrenador”.

Carlos Caszely sobre el presente de La Roja y Colo Colo

Por otro lado, el ex seleccionado nacional se refirió al amistoso que jugará Chile este viernes ante Albania, en lo que será el debut de Ricardo Gareca en la banca de La Roja. “Hay tres de la Generación Dorada que todavía están: Bravo, Isla y Alexis. Veremos cómo se involucran los otros chicos del plantel. Más allá del partido de hoy, que es el primero y que te da conocimiento, hay que ver qué pasará el martes contra Francia”, sostuvo.

También anticipó la participación de Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Yo creo que podría pasar de ronda, pero, juega los últimos dos partidos de visita, con Alianza Lima y Cerro Porteño. Entre estos tres van a pelear el segundo lugar del grupo, porque Fluminense saldrá primero. Colo Colo cerrará con Cerro, en Paraguay... el árbitro va a tener mucho que ver en ese partido”, aseguró.

Por último, criticó el mal estado de la cancha del Estado Monumental. “Hace más de un año que está mala, cuando Gustavo Quinteros sacó al canchero Sergio ‘Zorrito’ Salinas. Cambiaron todo el pasto, cambiaron todo, desde el primer mes se sabía que la cancha iba a estar mala, porque hicieron un trabajo pésimo y se gastaron una cantidad enorme de dinero”, concluyó.