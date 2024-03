“Le han hecho la vida imposible”: Denisse Malebrán habló tras ser acusada de infidelidad y de quitarle la pareja a exchica Amango

Es un escándalo de lo más llamativo. La noche del miércoles, la periodista Cecilia Gutiérrez destapó un extraño enredo amoroso entre Denisse Malebrán y la ex Amango Gabriela Ernst.

Resulta que ésta última habría escrito contra la voz de Saiko, acusándola de haberle sido infiel a su esposo con quien fuese pareja de ella en ese entonces.

“Ya no te banco Denisse. Te llenaste la boca de sororidad femenina y te importó una raja meterte con el papá de mi bebé de dos años. De cartón. De pasada, te cagaste a tu marido para hacerlo. En fin, la hipotenusa”, dijo.

Una denuncia que no habría terminado ahí, ya que luego la misma periodista reveló que la joven de la extinta serie de Canal 13 habría presentado a su actual pololo, que sería nada menos que el exmarido supuestamente engañado de la intérprete.

La verdad de Denisse Malebrán

Frente a todo esto, Gutiérrez relató este jueves que toda historia tiene dos versiones. Y por eso, Denisse se había comunicado con ella, para expresar su sentir.

“Ella de partida me dice que a su pareja lo conoció en 2023 y que él se separó de Gaby en 2021. Que incluso hay registros de portales donde ella dio entrevistas dando detalles de su nueva vida como mamá soltera y post relación. Que lo conoció en otro contexto, que tiene que ver con que él es médico y ella pidió que le recomendaran un buen médico porque su papá se tenía que someter a una cirugía, se lo recomendaron y así lo conoció. Pero en 2023, cuando él ya se había separado de Gaby”, dijo.

Y agregó que “los motivos de su separación con Thomas están judicializados... hay episodios de los que ella no ha hablado, no sé si los va a contar en algún momento, no me corresponde, pero están judicializados de las cosas que pasaron entre ellos y que fueron su motivo de separación, que no es una tercera persona”.

“Ella en esta época ha vivido un verdadero calvario porque le han hecho la vida imposible. Es muy relevante también que ella me mostró pantallazos de conversaciones que tuvo con Gaby (…) Donde le ofrecía disculpas por las cosas que había dicho de ella en redes sociales. Que lo había hecho por despecho. Pero que le ofrecía disculpas, incluso después le habla insistentemente como en buena onda… entonces por eso a ella le parece raro que Gaby siga manteniendo este discurso de infidelidad cuando ya lo habían confirmado internamente”, añadió.

De esta forma, Cecilia Gutiérrez entregó la versión de Denisse Malebrán respecto al entuerto, asegurando que además la cantante podría, en cualquier momento, compartir un comunicado en sus propias redes sociales.