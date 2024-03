Vesta Lugg estuvo en el escenario de Lollapalooza Chile 2024 acompañando a su colega Yami Safdie, donde ambas interpretaron la canción Uno de esos días.

Sin embargo, el video que compartió la joven en redes tuvo comentarios que aludían a su cuerpo, específicamente a cómo se le marcaba la falda que utilizó. La cantante no dudó en responder vía TikTok.

“De partida, mi órgano reproductivo no tiene nada que ver con mis cuerdas vocales, ni mis pulmones, ni cómo me paro o me bajo del escenario”, lanzó para comenzar.

“Muchos están hablando de mi órgano reproductivo arriba del escenario y cómo se marca en mi falda, con una connotación negativa y haciendo hincapié particularmente en lo grotesco o lo feo o lo mal que se ve. Pero cuando Trueno se paró arriba del escenario en el Festival de Viña e hizo un gesto para agarrar su órgano reproductivo, en sus pantalones, los comentarios eran celebratorios”, sentenció.

Acusó “machismo”

La estrella alegó que el tema se trata de machismo más que de otra cosa: “Me da la sensación que el género sí influye en esta conversación. Qué loco es ver la cantidad de comentarios, particularmente de hombres grandes, adultos, con más experiencia de vida, mayor entendimiento de los cuerpos ajenos, y ver la cantidad de odio hacia el órgano reproductivo de mi cuerpo, que se marca en mi falda”.

Finalmente, Vesta dijo que así como ella no juzga a Trueno, espera el mismo trato de vuelta. También contó algo que es parte de su intimidad: “este verano subí un poquito de peso (...) No tienen idea por lo que estoy cursando con mi cuerpo. Y esa falda la compré cuando tenía un poquito menos de peso, por ende, mi cuerpo se marcaba de otra forma en esa prenda”.

“Y cómo se marca mi prenda ahora, con mis glúteos más grandes y más fuertes, a todo esto estoy levantando más el gimnasio, no lo aprecio como algo negativo. De la misma manera que si Trueno quiere agarrarse su miembro arriba del escenario, tampoco lo voy apreciar como algo negativo. Mi invitación es a que seamos un poco más conscientes, amables, bondadosos, atentos, a las conversaciones de género”, añadió.