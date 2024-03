Johnny Depp protagoniza nueva polémica y es acusado por su actitud en el set de rodaje

Desde el enfrentamiento judicial entre Johnny Depp y Amber Heard, el actor ha atravesado momentos complejos que van más allá de su vida personal, viéndose afectado también en lo que respecta a su desempeño profesional.

El conflicto legal le significó ser descartado de varios proyectos y ser visto con otros ojos por los productores de la industria que ahora reflexionan si contar con él para sus películas. De igual manera, ya ha aparecido en un par de cintas como Jeanne du Barry.

Sin embargo, los problemas no terminan para Depp, ya que durante las últimas horas salió a la luz una nueva acusación en su contra por parte de una colega con la que trabajó en Blow (2001).

Se trata de Lola Glaudini, quien interpretó a Rada en la historia dirigida por Ted Demme. Las acusaciones apuntan específicamente a la actitud que tuvo Johnny en el set de rodaje, apelando a malos tratos en su contra.

Hay que recordar que dentro del film ambos compartieron una escena, la cual se grabó en el momento en que se conocieron por primera vez. Pero lejos de ser una buena experiencia, se vivió algo desagradable para la actriz y muy incómodo.

En conversación con Powerful Truth Angels, Glaudini relató el complejo momento que vivió y cómo fue la agresión verbal que la marcó de manera negativa y siendo difícil de olvidar.

“Cállate la maldita boca”

Según relató, el hecho ocurrió al término de una escena que parecía no tener mayor complejidad, pero que por alguna razón mantuvo incómodo a Johny Depp y provocando su descargo con su colega.

“Cuando dijeron ‘corten’, Johnny Depp se acerca a mí, me pone el dedo en la cara, yo estaba con un bikini tumbada en el suelo. Viene y me dice ‘¿Quién te crees que eres? ¿Quién narices te crees que eres?’”, comenzó narrando.

“Cállate la maldita boca, estoy aquí intentando decir mis malditas líneas y tu estas cambiando el maldito foco. Maldita idiota”, agregó, dejando en claro la agresividad del intérprete.

Se debe tener en cuenta que, conforme a lo dicho por Lola Glaudini, el director dio la orden de que la escena tenía que cerrarse con ella riendo, lo que al parecer no le gustó a Depp, quien terminó desahogándose con ella.

“¿Ahora no es tan gracioso? ¿Ahora te callas? ¿Ahora si puedes callarte la jodida boca? Como estás ahora de callada, así es como te tienes que quedar”, fueron otras de las palabras que recibió la intérprete.

La nula reacción del director

Lola recuerda que el lamentable hecho ocurrió en su primer día de rodaje en el set de Blow, lo que la mantenía emocionada, ya que también era su primer proyecto de estudio tras un comienzo en filmes independientes.

Pero la experiencia fue totalmente lejana a lo imaginado, viviendo un lamentable encuentro con la gran estrella de la película y sin recibir respaldo ni apoyo por parte de Ted Demme.

“Lo único que se me pasaba por la cabeza era: ‘No llores, no llores, no llores’. Ted Demme, que descanse en paz, no se acercó en ningún momento a decir algo”, comentó.

“Ni dijo: ‘Oye Johnny, yo he sido el que le ha dado esas instrucciones’, me dejó totalmente sola”, complementó la actriz, que suma otro episodio polémico a la carrera de Depp, que si bien es del pasado, explota en momentos complejos para él.