Franco Calderón se ilusiona con tomar la punta del torneo en la U: “Es lo que nosotros queremos”

Franco Calderón, defensa de la U de Chile, habló este miércoles en la previa del duelo pendiente frente a Cobresal por el Campeonato Nacional 2024, donde los azules tendrán la posibilidad de quedar como punteros exclusivos del torneo en caso de conseguir un triunfo.

Respecto a la posibilidad de alcanzar la cima, el zaguero argentino comentó que “es lo que nosotros queremos. La gente de la U, nosotros y el cuerpo técnico, eso lo que quiere, estar adelante en la punta”.

“Pero esto es paso a paso, recién llevamos cuatro partidos. Ahora nos toca jugar el quinto y creo que las cosas grandes van a llegar. Estoy convencido de eso, porque hay un buen plantel”, añadió.

Además, destacó el aumento de aforo a 40 mil hinchas para el duelo del próximo lunes en el Estadio Nacional: “Me encanta jugar con el estadio así de lleno, me gustaría que se pueda solucionar ese tema. No conozco mucho del tema de por qué no lo dejan, pero me gustaría jugar con el estadio lleno, creo que la U tranquilamente lo puede hacer”.

El jugador de 25 años también recordó su pasado y comentó que “Unión de Santa Fe no es un equipo grande, pero es un equipo que te llena todos los partidos el estadio. La U es impresionante cómo mete gente, de local y de visitante. Siempre nos esperan en el hotel, todo muy lindo”.

Además, Franco Calderón reiteró qué le motivó para llegar a la U. “Mi motivación fue también venir a un grande de Chile, estar en un club grande, no tuve dudas cuando me llamaron y al pasar los días la cosa se fue haciendo más fuerte”, afirmó.

Por último, abordó el buen momento del equipo y apuntó al triunfo ante Colo Colo en el Superclásico como una de las claves. “Los clásicos son para motivar, no es lo mismo perder que ganar un clásico; para mí haberlo ganado es una motivación y para el grupo también, espero que eso nos sirva para lo que queda del torneo”, aseguró.