Pepe Auth por elección del nuevo presidente del Senado: “El Gobierno prefería a Coloma o a García Ruminot antes que a Araya”

El analista político, Pepe Auth, conversó con La Prueba de ADN para referirse a la actualidad política del país con foco especial en la reciente elección del presidente del Senado.

Durante la tarde de este martes, 19 de marzo, se proclamó a José García Ruminot (RN) como nuevo presidente del Senado, lo que llega a romper con el acuerdo previamente instalado y dando mucho de qué hablar contemplando también lo que viene a futuro.

Bajo la percepción del invitado, esto “era absolutamente predecible, porque el empate surgido desde la elección era un empate aparente entre Gobierno y oposición en el Senado”.

“Contemplaba un partido que no tenía definición oficialista y que concurrió a un pacto con cinco senadores, y que luego se quebró, y que ahora eran solo tres senadores. Por lo tanto, la mayoría opositora existía y había que cuidar el acuerdo para que se materializara”, añadió.

Asimismo, apuntó a “dos cosas que generaron mucho descuido; primero la tardanza, habiendo solo seis senadores que en la víspera del mismo día de la votación se definieron sobre la persona que iba a representar al PPD dentro del acuerdo. Lo segundo, la apuesta en cuestión del cupo en Hacienda de las personas que tomaban cuya decisión definía de que lado quedaba la presidencia del Senado”.

Respecto a una eventual responsabilidad, el exdiputado indicó que “las cuestiones parlamentarias son resorte de los propios parlamentarios”, aunque reconoce que existía un contexto mayor que fue marcando el camino.

“El Gobierno perdió la mayoría, y la perdió hace ya rato, cuando se divide la DC y el partido demócrata se define como un partido de oposición. Desde ese minuto la cuestión estaba cuesta arriba”, reflexionó.

Profundizando en el resultado final, Auth sostiene que “el Gobierno prefería a -Juan Antonio- Coloma o a -José- García Ruminot antes que a Araya. Porque el comportamiento de Araya respecto del Gobierno era muy crítico”.

El fracaso del acuerdo

Claramente, además de las repercusiones que tiene la llegada de José García Ruminot a la presidencia del Senado como tal, el tema de discusión que se desprende de la elección gira en torno al acuerdo fallido.

“Hay dos palabras empeñadas que fueron falladas (...) en una negociación esto es ‘doy para que des’. Y si no me dan lo que se comprometieron, yo me libero del acuerdo”, explicó el especialista.

“La UDI lo dijo explícitamente, ‘si no se cumple el acuerdo entero, nos libera’”, agregó aludiendo a la disposición de Unión Demócrata Independiente y apelando a que “la política es, por definición, distribución de poderes”, lo que va moldeando los intereses.

“Los acuerdos comprometen a todas las partes, y si una parte no cumple, la otra tampoco va a cumplir. Son lágrimas de cocodrilo, a mi juicio, las que están derramando los senadores del oficialismo. Porque ellos sabían”, cuestionó el analista.

De igual manera, Pepe Auth hizo hincapié en que “el Gobierno prefería este escenario a tener a alguien del oficialismo pero díscolo”. Aún así, enfatizó en que “no tiene mayoría el Gobierno, ni en la Cámara ni en el Senado. La tiene que construir”.