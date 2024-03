Ministra Vallejo tras el incumplimiento del acuerdo en la presidencia del Senado: “Cuando se rompen los acuerdos, se rompen las confianzas”

Durante la jornada de este martes, tras un tenso debate en el Congreso, el senador José García Ruminot (RN) resultó electo como nuevo presidente de la Cámara Alta.

Tras el incumplimiento del acuerdo administrativo que tenía la mayoría de los parlamentarios, Ruminot se impuso por 27 a favor por sobre el senador Pedro Araya, el candidato del PPD.

Luego de darse a conocer sobre la elección de Ruminot como presidente del Senado, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a su designación. “Esperamos que en estos momentos donde se ha incumplido un acuerdo político en el Senado no sea el comienzo de que la falta de confianza en torno al avance de agendas importantes para la ciudadanía como la probidad, o el aumento de las pensiones, sea un impedimento para avanzar”, partió señalando la vocera de Gobierno.

En el marco del incumplimiento del acuerdo administrativo, la ministra Vallejo, expresó que “es incomprensible que aquellos que sostenían que la importancia de la política de los acuerdos de los últimos 30 años, hayan sido en gran parte los mismos que fueron capaces de romper un acuerdo político. Porque cuando defendemos los acuerdos, se tienen que defender no solamente cuando los acuerdos convienen, sino que en todo momento”.

“Cuando yo empeño mi palabra, ya se por firma, por escrito o con la mano, ese acuerdo tiene que valer, y cuando se rompen los acuerdos, se rompen las confianzas, cuesta avanzar, evidentemente. Y eso ha generado un antes y un después”, agregó Vallejo.

La minoría del oficialismo en la Cámara Alta

Uno de los puntos que la ministra Vallejo no dejó pasar, fue la minoría que tiene el oficialismo en el Senado. En ese sentido, la vocera de Gobierno, manifestó que “estamos como ejecutivo y como oficialismo en franca minoría, pero eso no es nuevo, desde el primer momento estuvimos en minoría y aún así pudimos sacar acuerdos importantes. Por lo tanto, que esto no sea excusa para no avanzar en agendas tan importantes como robustecer el marco institucional para los delitos de cuello y corbata ni que sea una excusa para avanzar en el aumento de las pensiones ahora de nuestros jubilados y jubiladas”.

“El diálogo por parte de nosotros siempre va a estar a disposición, pero evidentemente cuando se pone en el centro el cálculo político de corto plazo, el cálculo político pequeño, son los grandes temas los que se pierden, los grandes temas para el país. La mirada de corto plazo, la que llega solamente a la vuelta de la esquina no permite a la ciudadanía visualizar un horizonte de esperanza”, añadió la ministra.

Por último, la vocera de Gobierno apuntó a que “lo que necesitamos es que los grandes acuerdos, los que realmente importan, que son los que ponen en el centro a las personas, son los que se hagan valer más allá del lamentable hecho y del lamentable episodio que hemos vivido el día de hoy en la Cámara Alta del Congreso”, cerró.