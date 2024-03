Sergio Muñoz, ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), generó gran expectación al llegar al Centro de Justicia pasadas las 08:30 horas, donde enfrentará su formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Sin embargo, su llegada estuvo marcada por el caos, ya que sus escoltas agredieron a trabajadores de medios de comunicación, resultando en camarógrafos y periodistas en el suelo debido a la violencia desplegada para evitar el acercamiento de la prensa al acusado.

El exdirector de la PDI arribó rodeado de escoltas y guardaespaldas, quienes de manera violenta impidieron que la prensa se aproximara al acusado. En silencio y sin responder preguntas, Sergio Muñoz ingresó al recinto judicial para enfrentar las acusaciones en su contra. Durante su ingreso, expresó: “Por favor déjenme pasar, déjenme entrar al Tribunal”, mientras caminaba entre la prensa.

Acerca de la agresiones sufridas por la escolta del exdirector de la PDI, habló un periodista y productor del matinal Contigo en la mañana. “Venía con tres personas, no sabemos si eran efectivamente PDI o seguridad, escoltas. Y el tema es que ellos llegaron demasiado exaltados, demasiado pasados revoluciones. Me agarraron de la camisa, me pegaron un combo también. Fue una bataola, una bataola que uno se esperaba esto que hubiese pasado”, expuso José Alejandro a ADN.

“La escolta le pegó a mis piernas, me hicieron que me cayera al piso (...) Me caí al piso. Me asistieron algunos colegas que estaban allí, por supuesto, para seguir tratando de buscar una declaración”, añadió.

🔴 AHORA | Exdirector de la PDI Sergio Muñoz llega a su formalización en completo silencio #NoticiasExpressCNN



💻 https://t.co/Ox6C5F6K3w

📡https://t.co/fIrhX4dBA3 pic.twitter.com/rd3L6beYmL — CNN Chile (@CNNChile) March 19, 2024

La cargos que enfrenta Muñoz

Sergio Muñoz enfrenta cargos por la filtración de información reservada al abogado Luis Hermosilla, quien habría recibido datos sobre al menos 12 causas de manera indebida. Según reportes de Ciper Chile, el exdirector de la PDI habría revelado detalles de investigaciones relacionadas con Minera Dominga, Enjoy, los exalcaldes Raúl Torrealba y Felipe Guevara, así como del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, quien es indagado por malversación, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

El Ministerio Público destacó que la revelación de estos hechos se dio a través de las pericias realizadas al celular de Luis Hermosilla en el marco de las diligencias por el Caso Audios. Dichas pericias revelaron que al menos se intercambiaron 500 mensajes entre Muñoz y el abogado, lo que ha fundamentado las acusaciones en su contra.