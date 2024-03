“Dejen de ser machistas”: Pincoya se aburre de las especulaciones de un posible quiebre con su marido

Jennifer Galvarini ha tenido que enfrentar recientemente rumores sobre un posible distanciamiento con su esposo, Rodrigo González, debido a que se le ha visto muy lejos de Chiloé, en actividades y fiestas en Santiago. Sin embargo, la exparticipante de Gran Hermano Chile decidió abordar estas especulaciones y aclarar la situación en una entrevista con el programa Qué te lo digo.

En dicha entrevista, Pincoya afirmó que la relación con su esposo está bien y que todas sus salidas cuentan con su consentimiento. “Se especula mucho sobre si salgo demasiado y no estoy en casa. Quiero dejar claro que todo lo hago con el consentimiento de mi marido, quien apoya plenamente las oportunidades que tengo”, aseguró.

Además, Pincoya explicó que disfrutar de su tiempo con amigos, salir a bailar o demostrar cariño a otros no tiene contradicción con su rol de madre y esposa. “La gente a veces asume que, por ser madre, no puedo disfrutar de mi tiempo con amigos, salir a bailar o darme un beso con alguien. Pero eso no tiene nada que ver”, aclaró.

En su casa no tienen problema con que salga

La influencer también resaltó el papel de su esposo como padre, asegurando que su hijo está bien cuidado en su ausencia. “Él es un excelente marido y un excelente padre. A veces escucho comentarios, pero extraño a mi familia porque viajo todos los fines de semana o tengo que trabajar”, mencionó.

En la ocasión, Pincoya también aprovechó el momento para desahogarse. “Dejen de ser machistas, de juzgar si un hombre puede salir y una mujer no. Yo tengo el consentimiento de mi esposo, mi hijo y mi familia. Nos divertimos juntos”, expresó.

Finalmente, para cerrar, Jennifer Galvarini concluyó: “¿Qué tiene de malo que las madres trabajen y salgan? Nadie debería entrometerse en nuestras decisiones”, concluyó.