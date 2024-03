Comisión investigadora por el “Caso Hermosilla” citará a Andrés Chadwick por posibles vínculos con el abogado

Esta jornada se dio a conocer que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas del Caso Hermosilla citará a diversas autoridades del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera por posibles vínculos con el abogado.

Dentro de las autoridades citadas por la comisión, está el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien tendría nexos con Luis Hermosilla.

Todo esto, se da luego de que se revelaran nuevos detalles del Caso Dominga, donde Hermosilla habría reenviado mensajes al exministro del Interior, Andrés Chadwick, sobre diligencias a realizar por la policía.

En ese sentido, el presidente de la comisión investigadora, el diputado Daniel Manouchehri (PS), señaló que “Chadwick tiene que dar cuenta de su participación tanto en el nombramiento del director de la Policía de Investigaciones como de la información que recibía del señor Hermosilla”.

“Esta comisión tiene un mandato amplio, no solo respecto de lo que acontece en el SII y respecto de los audios, sino que de todos los casos de probidad que puedan involucrarse. Es por eso que he propuesto en calidad de presidente de la Comisión Investigadora que se cite al ex ministro Chadwick”, apuntó el parlamentario del PS.

Sobre la citación de Chadwick, Manouchehri expuso “¿Qué hacía él con esa información? ¿A quién le entregaba esa información? ¿Para qué recababa esa información? Chile necesita claridad de este caso”.

Además, dentro de los citados por la comisión investigadora del Caso Hermosilla, se encuentran exautoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, tales como el exministro Gonzalo Blumel y el exsubsecretario Francisco Galli.

Es por ello que “hemos solicitado además que se cite al Presidente de la Corte Suprema para que dé cuenta si ellos tienen información respecto de posibles influencias del señor Hermosilla en el Poder Judicial, tanto en el nombramiento de jueces como en las causas que llevaba el señor Hermosilla”, sostuvo Manouchehri.