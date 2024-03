Claudio Bravo afronta el duro desafío que tiene La Roja para ir al Mundial: “Necesitamos a todo el mundo”

Chile

Claudio Bravo se pronunció este martes desde Italia, donde La Roja se prepara para enfrentar a Albania el próximo viernes. El arquero nacional abordó distintos temas, uno de ellos tiene que ver con sus sensaciones por volver a la selección chilena después de un largo tiempo.

“Me lo tomo con mucha felicidad, uno trabaja para generar esta oportunidad e intentar hacer las cosas de buena manera, también existen lazos de amistad con gente que conoces de hace tiempo en la selección, me pone contento ver a otros compañeros que se han ganado el derecho de estar en este nuevo inicio”, partió señalando el portero bicampeón de América.

“Estoy con la tranquilidad de siempre, no tengo un horizonte tan lejano, intento disfrutar del día a día, tener una percepción clara de todas las cosas e intentar aportar desde donde me toque”, comentó el ex Colo Colo sobre su presencia en el plantel.

Además, valoró el retorno del delantero Eduardo Vargas. “Los números de Eduardo hablan por sí solos, es uno de los goleados históricos, con una carrera tremenda en el historial de nuestra selección. Es un jugador importante, le viene bien a los más jóvenes para adquirir experiencia y ver cómo se desenvuelven esta clase de jugadores”, aseguró.

En esa misma línea, Claudio Bravo remarcó que a La Roja no le sobra nada para ir por la clasificación al Mundial. “No hay tiempo para muchas cosas en este horizonte que es poder meter a Chile en un Mundial, por eso necesitamos a todo el mundo, al que viene por una citación, por dos o por cuatro años”, sostuvo.

Por último, se refirió a las últimas complicaciones físicas que ha sufrido en su club, Real Betis. “Es algo propio de la edad, pronto cumpliré 41 años, yo me había programado para jugar hasta los 35 y sigo aquí. Al nivel que me toca estar es lógico convivir con el tema de las lesiones, en mi club también hemos tenido una racha negativa con lesiones, si se han lesionado chicos de 20 años, cómo no me voy a lesionar yo con casi 41″, concluyó.