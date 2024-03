Ministra Vallejo y continuidad de Ricardo Yáñez: “La formalización es un punto de inflexión, y en su momento se tomará la evaluación correspondiente”

Durante esta jornada, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la continuidad del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras lo expresado por su par de Justicia, Luis Cordero.

Esto porque el secretario de Estado señaló en una entrevista que la máxima autoridad de la institución policial debía “evaluar su renuncia” de cara a su formalización en mayo, y en el marco de la salida del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.

Esto lo comentó la ministra Vallejo desde el Palacio de La Moneda, quien señaló que “nosotros de manera responsable, consideramos que en ese momento (de formalización) tenemos que tomar decisiones, dado que frente a cualquier cuestionamiento, lo importante es resguardar a las instituciones, y no a una persona en particular”.

“Las personas pasan, pero las instituciones tienen que seguir y tienen que seguir funcionando en el tema que es de mayor preocupación para la ciudadanía, que es la seguridad”, agregó.

Además, coincidió con Cordero en que “la formalización es un punto de inflexión, independientemente de cuándo sea esta”.

“Esto no tiene que ver solo con un tema de evaluación personal de una autoridad, no es solo eso lo que determina la continuidad no de una autoridad por parte del Presidente de la República, sino que también el resguardo de la institución y su funcionamiento”, añadió.

Finalmente, la ministra reiteró que la formalización “es un punto de inflexión, y en su momento se tomará la evaluación correspondiente, a nivel personal e institucional”.