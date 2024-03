“Nadie se ha comunicado con nosotros”: madre del hincha de Colo Colo, asesinado en el Superclásico, acusa ausencia de las autoridades

La madre de José Tapia, joven hincha de Colo Colo, asesinado, luego del superclásico del fútbol chileno, habló de la vida de su hijo, clamó por justicia y aseguró que ninguna autoridad se ha acercado a entregar información.

El lunes pasado, se conoció el trágico homicidio de un aficionado de Colo Colo, como resultado de un ataque con arma de fuego en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana. La agresión fue perpetrada por presuntos hinchas de Universidad de Chile.

“Yo no quiero venganza porque no quiero que otra mamá sufra lo que estoy sufriendo. Lo que necesito es justicia para mi hijo y que esa persona pague por el daño enorme que hizo, un daño que no solo me afectó a mí, sino que a una comunidad completa”, dijo la madre de José Tapia, Ana María Cortes, a LUN.

Además, aseguró que la Policía de Investigaciones, ni el Ministerio Público se han acercado a la familia. “ No se han comunicado con nosotros, no nos han llamado ni nos han dicho cómo va todo . Los amigos de José han escuchado que están investigando, pero nadie se ha comunicado con nosotros”.

“Lo que necesito es justicia para mi hijo, quiero que esto no quede impune (...) Aquí se perdió una vida. Mi hijo no fue un animal, fue una persona, un joven que no alcanzó a vivir lo que le correspondía vivir”, añadió.