Presidente de Colombia abre la opción de una asamblea constituyente ante el rechazo de las reformas

Cali de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó la posibilidad de que se convoque a una asamblea constituyente para avanzar en las reformas institucionales. El gobernante del país sudamericano abrió esa alternativa en medio de las disputas con la oposición en el congreso, la que suele rechazar los proyectos de ley que envía el poder ejecutivo. El mandatario colombiano es la primera vez que habla de un cambio constitucional, cuya actual carta magna está vigente desde julio de 1991.

Petro expresó que “si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”. En la ciudad de Cali el mandatario agregó que “las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó”.

El presidente colombiano puntualizó en un acto oficial que ante el rechazo de las reformas “no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia”. El mandamás del ejecutivo de Bogotá criticó a quienes se oponen a las reformas y dijo que “Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta”. El jefe de Estado recalcó que una “asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia”.

Los dichos del gobernante de la nación sudamericana llegan cuando el consejo de estado colombiano, una suerte de contraloría general, impidió la nominación de un cónsul en México. El Tiempo da cuenta que el planteamiento del presidente de Colombia causó polémica entre los partidos de la oposición. El legislador del partido de ultraderecha Centro Democrático, Hernán Cadavid, comentó en sus redes sociales que Gustavo Petro “hará lo que sea por la desestabilización de este país y aferrarse al poder”.