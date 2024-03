El particular argumento de la abogada defensora de Alberto Chang: “Mi cliente no tiene...”

Alberto Chang ha vuelto a acaparar titulares, esta vez por su detención en Malta debido a su presunta participación en fraudes con tarjetas de crédito clonadas. Según las autoridades, el fundador del Grupo Arcano habría utilizado información bancaria de terceros para realizar compras fraudulentas, incluyendo un gasto de alrededor de 500 euros en un hotel.

Durante su comparecencia ante el tribunal en Malta, Chang fue interrogado sobre su ocupación actual, a lo que respondió: “Actualmente estoy jubilado. Yo era inversor financiero”. Estas declaraciones fueron reportadas por Las Últimas Noticias (LUN).

La abogada defensora de Chang en Malta argumentó que su cliente era inocente de los cargos presentados en su contra, pero señaló que no disponía de los recursos económicos necesarios para pagar la fianza. “Mi cliente no tiene domicilio fijo, es extranjero y no tiene dinero”, manifestó la jurista ante el tribunal.

La llegada y los intentos de extraditar a Chang de Malta

Es importante recordar que Chang se dio a la fuga en 2016 luego de enfrentar acusaciones por liderar la estafa piramidal más grande en la historia del país. Se estima que defraudó a casi mil personas por más de 100 millones de dólares. Durante el juicio en su contra, se declaró en quiebra y desapareció meses después.

En 2017, la justicia de Malta rechazó su extradición. Sin embargo, Rafael Gómez, uno de los abogados querellantes en Chile, mencionó a LUN que esta situación podría ser “una oportunidad para que se decrete la expulsión de Chang. Como tiene una orden de captura internacional, tendría que ser conducido a Chile”.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que Chang solicitó asistencia consular y que solicitó cerca de 200 euros al cónsul de Chile en Malta. “Cómo habría cometido un delito en Malta, está la posibilidad de una deportación y la deportación sería un procedimiento mucho más rápido y efectivo que un proceso de extradición, pero eso se está viendo”, explicó el canciller.