“Los tentáculos del señor Hermosilla son invisibles y poderosos”: diputados oficialistas piden la renuncia del director de la PDI tras allanamientos

La mañana de este viernes se llevó a cabo un allanamiento por parte del personal del OS7 de Carabineros en el domicilio y la oficina del director general de la PDI, Sergio Muñoz. Este acontecimiento surge en el contexto de una investigación en curso relacionada con el denominado caso audios.

La Fiscalía Oriente fue la que solicitó las órdenes de entrada y registro, fundamentadas en los resultados del peritaje realizado al celular de Luis Hermosilla. Según lo informado por esta fiscalía, se encontraron elementos que indican la posible comisión de delitos por parte de Sergio Muñoz, director general de la PDI.

Las infracciones que se imputarán a Muñoz están enmarcadas en el artículo 31 de la Ley 19.913 y el artículo 246 del Código Penal. Estos delitos serán formalmente presentados en la audiencia que se llevará a cabo el próximo martes 19 de marzo, donde se espera que se esclarezcan más detalles sobre la situación.

Y como era de esperarse, el tema se tomó la agenda política y diferentes congresistas se han referido a este hecho. Y entre ellos, destacan diputados del oficialismo que han pedido la renuncia del director de la PDI.

Congresistas del oficialismo piden la renuncia de Muñoz

En conversación con ADN.cl, uno que pidió la renuncia del director de la PDI, fue el diputado Tomás Hirsh, de Acción Humanista. “La próxima formalización del director general de la PDI es de la máxima gravedad. No podemos minimizar este hecho porque significa que la máxima autoridad de la Policía de Investigaciones está siendo investigado por un caso de lavado de activos, de entrega de información, en un caso que ha sido tremendamente escandaloso”, afirmó.

Y luego, Hirsh agregó: “Esto tiene que ser investigado a fondo, pero por lo pronto me parece totalmente imposible tener a un director general de la PDI que está formalizado. Esta es una situación que no admite ninguna otra salida que no sea pedirle la renuncia en forma inmediata. Yo espero que así se haga y que además se investigue hasta dónde llegan las ramificaciones de un caso tremendamente oscuro”.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, señaló que “el allanamiento de la casa y la formalización del director de la PDI es una situación extremadamente grave. Nadie puede estar sobre la ley. El gobierno debe solicitar la inmediata salida del director”.

“Pareciera que los tentáculos del señor. Hermosilla son invisibles y poderosos. Esperamos que se investigue a fondo y los responsables en este caso paguen con el máximo rigor de la ley”, añadió después.

Por último, otro que pidió la renuncia del director de la PDI, fue el diputado Raúl Soto (del PPD), quien expresó: “El allanamiento y próximo formalización del director de la Policía de Investigaciones es un hecho sin precedentes en nuestro país. De absoluta gravedad. Y esperamos que se investigue a fondo y se asuman las responsabilidades que correspondan.

“Y creo que se hace insostenible tener a las principales policías con sus directores y altos mandos cuestionados y formalizados en la justicia”, complementó.