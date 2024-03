Gustavo Álvarez destaca el rol de Cristopher Toselli en la U: “Es uno de nuestros líderes”

Gustavo Álvarez, entrenador de la U de Chile, habló en la previa del duelo de este sábado frente a O’Higgins por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2024 y destacó el presente de sus dirigidos, como es el caso de Cristopher Toselli.

El arquero de 35 años ha sido suplente del arquero Gabriel Castellón en el inicio del torneo. Sin embargo, el DT de los azules valoró el compromiso del guardameta y lo tildó como uno de los “líderes” del equipo.

“Me parece que las grandes campañas la sostienen los planteles, no los equipos y la sostienen los líderes. A unos les toca jugar y otros no. Cristopher es un excelente profesional, mejor persona, que da su aporte de liderazgo juegue o no. Los líderes son los pilares y Toselli es uno de nuestros líderes”, comentó.

En esa línea, el estratega argentino valoró la competencia interna en el plantel: “Eso pasa cuando se arman planteles competitivos. Nosotros tenemos esta temporada dos competencias, con dos jugadores competitivos por puesto, más un tercero que puede ser un jugador del club en formación”.

“Eso genera un día a día muy exigente entre ellos y esa competencia interior eleva el nivel que se vislumbra el día del partido. Merecen estar todos y tienen que esperar la oportunidad”, añadió.

Gustavo Álvarez y el gran momento de la U

Consultado por el buen inicio de la U en el torneo, donde se mantiene invicto, el entrenador puso paños fríos e indicó que “la ilusión del hincha la entiendo, es normal que el hincha se ilusione y se llene de expectativas. Después lo conveniente es mirar siempre el próximo escalón”.

“Imaginemos que el Campeonato es una escalera y todos queremos llegar lo más alto posible, pero para llegar a la cima, no hay que mirar a la cima, sino que el siguiente paso y eso nos dará seguridad para pisar firme”, complementó.

Asimismo, agregó: “Luego con los objetivos superadores, sostengo que ganador no es el que gana, sino que el que siempre quiere ganar, es un tema de mentalidad y no de resultado. Nosotros independiente de que hemos ganado, el secreto no está en el resultado anterior, sino en el querer seguir ganando”.

“Nosotros vamos a aspirar siempre a ganar el próximo partido, multiplicando por 30. A los jugadores les digo, el pasado no se puede remediar y si miramos mucho el futuro, caemos en la ansiedad, y nos enfocamos en el gran logro y no en el partido. Hoy tenemos que estar enfocados 100% en O’Higgins, yo pienso, siento y propongo eso”, cerró.