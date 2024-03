Bajista de Blink-182 se negó a firmar disco a supuesto fan que no pudo responder una simple pregunta

Una incómoda situación fue la que vivió el bajista de la banda estadounidense Blink-182, Mark Hoppus, quien se negó a firmarle un disco a un supuesto fan en su paso por Perú. Cabe recordar que la banda norteamericana se encuentra en este lado del mundo en el marco de su gira, a través de la cual se presentará este sábado 16 de marzo en el Lollapalooza Chile.

En concreto, Hoppus estaba saliendo del hotel en el que se hospedaba cuando un grupo de fanáticos se le acercó para pedirle autógrafos y sacarse fotos con el artista.

Fue en ese momento, cuando el bajista del Blink-182 protagonizó una escena que se hizo viral rápidamente a través de las redes sociales, puesto a que Hoppus se negó a firmar un disco a un supuesto fan porque no conocía las canciones de “Cheshire Cat”, disco debut de la banda.

Tras prestarle el disco para ser firmado, el seguidor le dijo de antemano al artista “Mark, no es para venderlo, es para mí”.

El artista le preguntó tres canciones del primer álbum de estudio de la banda. Ante la interrogante, el seguidor titubeó y respondió: “estuve en el concierto de ayer, tengo fotos”. Tras unos segundos de silencio, le volvió a responder diciéndole “Adam song’s”, no obstante, dicho single pertenece al álbum Enema of the State.

Posteriormente, Mark Hoppus le dio una segunda oportunidad al seguidor, y reiteró “¿Puedes nombrar tres canciones de Cheshire Cat?”. Sin embargo, el bajista no obtuvo respuesta. Luego, agregó “El disco Cheshire Cat, ¿El álbum Cheshire Cat?” para ver si lo conocía, pero el supuesto fanático se quedó en silencio.

Tras ello, Hoppus le devolvió el disco sin firmarlo y le dijo “ahí tienes”. Luego de la incómoda situación, el bajista siguió compartiendo con la multitud de fanáticos que lo esperaban afuera del hotel.