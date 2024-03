“¿Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, me creerías?”: Jean Paul Pineda sacó la voz tras agresión a Faloon Larraguibel

Decidió hablar. Jean Paul Pineda sacó la voz luego de su formalización tras haber agredido a Faloon Larraguibel.

Es que el futbolista no se había referido a los complejos hechos. Y en medio de eso, salieron a la luz unas imágenes de los golpes, difundidas por una amiga de la animadora de Sabores.

Junto a esto, además, se filtraron fuertes audios. Y también un video, donde se ve al deportista en un centro nocturno, en donde habría estado de fiesta.

Por esto, decidió hablar. Y lo hizo en el mismo programa que exhibió este registro, el espacio Qué te lo Digo de Zona Latina.

Jean Paul Pineda y su descargo

Así, el jugador de Santiago City llamó a Sergio Rojas, el conductor, y le dijo de una “están tan errados, tan equivocados con lo que hablaron, y con muchas cosas que las que hoy hablaron, que ya con mi abogado estamos viendo la forma de interponer una demanda”.

“Han sido tan morbosos y súper poco profesionales que de verdad tomaré acciones. Aprendan un poco de lo que hacen, y sean más empáticos con la desgracia o problemas la desgracia o problemas”, lanzó.

Entonces, Rojas no se calló y cuestionó sus dichos, a lo que Pineda contestó “qué te digo compadre, uno no puede tomar todo lo que digan, todos tienen tejado de vidrio, y si no he hablado, y no hablaré, es porque el tiempo dirá todo”.

“Lo que yo tenga que mejorar es para mí, no para ustedes, y lo que viví y tenga que vivir con la mamá de mis hijos, que siempre lo serán, son para mí y para ella”, agregó.

Luego, señaló que “nadie está dándole la espalda, al contrario, yo siempre seré el primero en asumir todo, pero esto es de a dos, y al único que han dejado mal es a mí. Yo jamás voy a salir diciendo algo de ella ni de mí, porque tengo a mis hijos y ustedes se darán cuenta de la relación que yo tengo con ellos, eso está en las redes y lo vamos a ratificar”.

“Uno como hombre calla muchas cosas. ¿Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, me creerías? Difícil, porque uno no hace eso público, ni nada”, acotó.

Finalmente, Jean Paul Pineda manifestó que “yo sé cómo ha sido todo y listo, espero que me perdone, yo la perdoné y perdono a todos, porque de eso se trata y obviamente poder aprender de todo”.