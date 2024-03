Roger Federer: “Estoy realmente aliviado de haberme retirado del tenis. No lo echo de menos”

Meses después que se alejó definitivamente de las canchas, el suizo Roger Federer habló sobre sus sensaciones tras el retiro, en un deporte donde es uno de los mejores de todos los tiempos.

“Estoy realmente aliviado, si eso tiene algún sentido. Los últimos años han sido duros para mi rodilla. Sentía que se acercaba el final. Así que cuando todo está dicho y hecho y pasas la línea y te retiras oficialmente, respiras hondo y dices: ‘Vaya, vale, ha estado bien’”, expresó en entrevista con GQ.

En esa línea, el suizo añadió que “no lo echo de menos. De verdad que no. Me siento realmente en paz. Creo que también es porque sé que mi rodilla y mi cuerpo y mi mente ya no dejarían salir a una cancha. ¿Si creo que podría hacer ese saque? Sí, vale, quizás podría hacerlo ahora mismo. Pero siento que exprimí ya el limón bastante. Lo intenté todo. Y estoy muy en paz conmigo mismo”.

Tras lo anterior, tuvo palabras para Rafael Nadal y Novak Djokovic. “Bueno, obviamente estás pendiente cuando juegan alguna final, cuando Rafa vuelve o cuando Novak bate otro récord. Y me gusta, ¿sabes? Pero no voy a descuidar mi agenda, en plan, este partido tengo que verlo. Pero estoy al tanto y me gusta ver que, sobre todo Novak, va viento en popa. Avanzando. Y sobre Rafa obviamente, me da pena que no haya podido jugar tanto como él quería, o nada en absoluto. Espero que pueda jugar en verano, porque tengo un buen presentimiento. Sé que se retiró de Indian Wells, Doha y demás, pero tengo esperanzas de que vuelva al circuito y le vaya bien”, sostuvo.

Respecto a lo qué siente al verlos aún en el circuito, Federer cerró diciendo que “es una sensación positiva. Cuando me retiré en Londres, en la rueda de prensa junto a Andy (Murray), Novak, Rafa y (Björn) Borg y todos los que estaban allí, dije: ‘Es lo suyo que yo sea el primero en irme’. Yo viví mi momento cuando llegué al circuito profesional y ellos aún no estaban, y ahora es su momento sin mí. No me habría parecido justo que Murray se retirara por su cadera o Rafa, que no sabíamos cuánto tiempo iba a jugar, por sus rodillas. Me alegro de haber sido el primero en retirarme. Y ojalá ellos puedan jugar tanto tiempo como jugué yo”.