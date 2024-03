Michael Clark y la resolución de las autoridades para el duelo entre la U y O’Higgins: “No se menciona el Registro Nacional de Hinchas”

Chile

Tras el amistoso que disputó Universidad de Chile con Chimbarongo este miércoles, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió a la resolución de las autoridades respecto al aforo para el duelo contra O’Higgins en el Estadio Nacional.

En concreto, se autorizaron 35 mil personas y no se consideró el uso del Registro Nacional de Hinchas, lo que le generó ruido al mandamás de la U, ya que anteriormente el club sí tuvo que aplicar este sistema.

“En la resolución no hay ninguna mención al Registro, por lo tanto, no es obligatorio ni voluntario para un partido que es clase A. Llama la atención que con mucha rapidez se dijo que el Registro se usaría para todos los partidos clase A, luego pasó a ser voluntario y ahora no se hace mención”, señaló Clark.

“Nosotros hemos intentado trabajar todo el año el concepto de que somos distintos, somos de la U, y llamo a la gente a acompañar al equipo, a portarse bien en el estadio y a cuidar Ñuñoa, porque queremos jugar todo el año ahí con estadio lleno”, agregó el timonel azul de cara al choque con el cuadro rancagüino.

Por último, Michael Clark se mostró esperanzado en tener aforo completo para los próximos partidos de la U. “Tuvimos que dar una prueba (ante Audax), ahora vamos a dar una segunda prueba (contra O´Higgins) y si pasamos ambas pruebas ya no queda ninguna razón para no jugar con estadio lleno. Hemos demostrado que somos capaces de organizar un buen espectáculo, la gente se ha portado bien y el club se merece jugar a estadio lleno”, concluyó.