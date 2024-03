Alcalde Vodanovic y el balance por operativo en toma de Maipú: 13 de las 14 viviendas demolidas estaban asociadas a actividades ilícitas o delictivas

Durante la mañana de este jueves, personal de Carabineros junto a seguridad municipal de Maipú, llevaron a cabo un operativo en el que se demolieron catorce viviendas ubicadas en el campamento Vicente Reyes.

En concreto, las casas demolidas correspondían a domicilios que estaban asociados a diferentes actividades ilícitas y delictuales. En ese sentido, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, precisó que “el día de hoy no se buscó demoler ninguna vivienda ni desalojar a ninguna familia, sino que atacar puntos de actividades comerciales”.

Prostíbulos y venta de alcohol en las viviendas

Concretamente, las viviendas demolidas correspondían a lugares en los cuales se realizaban actividades comerciales como la venta de alcohol, discoteques y prostíbulos.

Según detalló el jefe comunal, de los 14 inmuebles demolidos, 13 estaban asociados a actividades ilícitas o delictivas, mientras que uno fue pasado a llevar por la maquinaria y correspondía a un lugar en donde habitaba una familia. Es por ello, que la familia afectada “ya fue contactada y derivada con el Ministerio de Desarrollo Social”, explicó Vodanovic.

De todas formas, el edil de Maipú aseguró que el operativo de este jueves, corresponde a una de las intervenciones que planea seguir ejecutando el municipio en coordinación con el Gobierno y Carabineros de Chile.

“Vendrán también futuras intervenciones que buscan ese mismo hecho, que el Estado pueda ingresar, tomar control y recuperar un terreno para la tranquilidad de nuestras vecinas y vecinos”, aseguró el jefe comunal.

Vodanovic y la crisis de seguridad

Además, el alcalde Vodanovic aprovechó la instancia para referirse a los problemas de seguridad que enfrenta la región Metropolitana. Allí, el jefe comunal fue consultado sobre su petición al Gobierno de tener contar con apoyo militar para ciertas labores.

“En todas las comunas de la región metropolitana estamos enfrentando una situación de seguridad que es grave y esa gravedad efectivamente genera angustia, temor, miedo a nuestros vecinos y lo que los vecinos esperan de parte del Estado y las autoridades no son diagnósticos, no son explicaciones, no son puestas en escena ni tampoco peleas cruzadas”, enfatizó Vodanovic.

En ese sentido, el edil de Maipú, detalló que la solicitud realizada a la ministra Tohá “fue básicamente hacer un llamado de urgencia al Congreso a acelerar un proyecto de ley que el propio Gobierno ha ingresado al Parlamento que es de resguardo de infraestructura crítica. Porque creemos que ante la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando poder contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en ciertos puntos para resguardar infraestructura crítica con roles acotados y bajo un estricto control civil puede contribuir y ser una herramienta más de la cual disponga el Estado”.

Por último, el alcalde de Maipú manifestó que “yo soy una persona de izquierda porque creo que vivimos en un país con profundas desigualdades, con profundas injusticias y creo que el Estado tiene un rol preponderante en corregir esas desigualdades e injusticias garantizándole derechos a las personas”, concluyó.