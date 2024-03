Como pasa cada cierto tiempo, en los últimos días nuevamente un creador de contenido extranjero reseñó un aspecto llamativo de Chile.

Esta vez el youtuber venezolano Diego Del Vescovo se aventuró a mostrar los hogares en La Dehesa y su reacción ha llamado la atención en las redes sociales.

Titulando con “Así viven los millonarios en Chile”, el influencer recorrió las calles de los acaudalados barrios del sector oriente de la capital y no ocultó su sorpresa.

Según él, se trataba de una “de las comunas más importantes donde viven todas aquellas personas que han tenido éxito financiero”.

Destacando la seguridad, la amplitud de las calles o la presencia de áreas verdes, Del Vescovo también apuntó a otro aspecto. “Como ven yo estoy caminando con mi cámara, pasan muchos autos y no veo nada de peatones”, dijo.

“Es raro ver personas, las que he visto son gente que va trotando o haciendo ejercicio pero en realidad caminando, en su día a día, no he visto mucha gente”, explicó.

“Las casas son inmensas, parecen sacadas de películas. Yo las veo solo en películas porque siempre he vivido en departamentos pequeños”, expresó, mostrando de paso un colegio de grandes proporciones y un club de golf.

Por otro lado, el mismo creador de contenidos reseña diferentes aspectos sobrevivir en el país. Así ha registrado desde su experiencia en el teleférico, cómo es el distrito de financiero Sanhattan o la llegada de los autos Tesla al mall Parque Arauco.