“Respeten más los derechos de las personas”: el cruce de posturas entre la Ministra Jara y el expresidente de la Sofofa por la ley de 40 horas

Un tenso cruce de posturas tuvo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, con el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, con respecto a la formalidad y la flexibilidad laboral.

El choque de opiniones ocurrió en medio del “Encuentro Red.Activa: Los desafíos empresariales ante las nuevas leyes de este 2024″, el cual organizó Chile Mujeres junto a La Tercera.

Bajo ese contexto, es que se abordó la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, la cual establece medidas de adaptabilidad y flexibilidad. Sobre esto, Larraín apuntó a que la normativa es insuficiente.

En ese sentido, el expresidente de la Sofofa, señaló que “llevamos décadas” hablando de la necesidad de fomentar la formalidad a través de una mayor flexibilidad laboral “pero con cero acción, esa es la verdad”, puntualizó.

Junto con ello, Larraín sostuvo que “si uno pusiera como principal inspirador de la agenda laboral la informalidad laboral y el bajo acceso al mercado del trabajo, sobre todo en el quintil número uno, si esa fuera la obsesión, hace rato estaríamos discutiendo políticas públicas distintas”.

Ante ello, la ministra Jara apuntó a que ahora Chile es “bastante flexible”. En esa línea, la secretaria de Estado indicó que “La disposición o las atribuciones del empleador son bastante amplias, pero esa discusión, más allá de que uno puede tener distintos puntos de vista y mirarlo y rebatirse mutuamente aquí, es bien teórica”.

“La gente que trabaja y que sabe que está subordinada a su empleador, es bien difícil para ella llegar y buscar un acuerdo con el empleador, porque hay una asimetría grande de poder”, añadió Jeannette Jara.

El cruce de posturas

El expresidente de la Sofofa focalizó su preocupación en el quintil número uno, del cual comentó que “es la cosa dramática, y yo no entiendo cómo no es el centro de la discusión”.

“Es que tu piensas Bernardo que la adaptación pasa por desregular y nosotros no estamos de acuerdo con eso”, respondió la ministra Jara.

Frente a ello, Larraín expuso “¿Por qué las personas optan libremente por no tener jornada? ¿Por qué las personas optan por no sindicalizarse? Si uno piensa que hoy día en el siglo XXI las personas están optando por no sindicalizarse en todos los países del mundo, piensa que es porque temen las represalias antisindicales, eso es no confiar en las personas, ministra”.

“Lo que pasa es que uno no puede juzgar el mundo laboral a partir de su realidad. Tú tienes posibilidad de negociar con tu empleador porque estás en un nivel a lo mejor más alto, con más posibilidades, la gente común y corriente no tiene ninguna de esas posibilidades, vive al tres y al cuatro y gana muy poco en este país”, respondió Jara.

“Entonces si realmente quieren que haya inclusión, paguen mejor. Respeten más los derechos de las personas. Ese es el rol también de los empresarios. Si las personas no pueden seguir viviendo como están, no les alcanza para vivir”, enfatizó la secretaria de Estado.