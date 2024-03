“Me estoy preparando...”: la respuesta de Jaime García tras surgir como candidato a la banca de la UC

Chile

Tras las recientes salidas de Nicolás Núñez en Universidad Católica, Walter Erviti en Audax Italiano y Francisco Meneghini en Everton, el nombre de Jaime García comenzó a surgir con fuerza como candidato para asumir alguna banca que esté libre, luego de haberse quedado sin club en este inicio de temporada 2024.

Sin embargo, en las últimas semanas ha sido vinculado principalmente con la UC, donde varios hinchas lo piden para que dirija al equipo, que atraviesa por un mal momento. Incluso, el Presidente Gabriel Boric aseguró que le gustaría ver a García en los “cruzados”.

En este escenario, el propio Jaime García se pronunció para abordar esta posibilidad de ser considerado en Universidad Católica. “Uno siempre tiene sueños y metas. Yo creo que tengo la capacidad para dirigir en cualquier equipo, sobre todo un equipo grande, que es lo que uno siempre espera. Sé que hay procesos y tiempos para eso, y yo puedo decir que me estoy preparando para el momento que a mí me toque asumir un desafío así”, reconoció en diálogo con el portal EnCancha.

“Sé que algo va a salir. Si es Católica, uno siempre va a estar llano y dispuesto. Es uno de los equipos grandes de Chile”, indicó el técnico chileno, quien no dirige desde su salida de Ñublense en septiembre del año pasado.

Además, mencionó que ha seguido de cerca los partidos del torneo nacional. “He estado contento, viendo el campeonato, observando a los equipos, cómo se ha ido dando el torneo. He tratado de no aparecer en los estadios por una razón lógica, porque sé que se presta para otras cosas”, señaló.

Por último, Jaime García admitió que por ahora no lo han llamado de algún club, pero no se hace problema. “Aquí existe la libre elección y yo soy muy respetuoso de eso. Siento que cuando escogen a un entrenador, y se decantan por uno en vez de otro, está muy bien, siempre he respetado eso, incluso cuando se elige a un técnico de afuera, porque sí viene a sumar al fútbol chileno, bienvenido sea”, concluyó.