¿Cuándo llegará el nuevo DT? Buljubasich responde tras dura derrota de la UC ante Everton

Chile

José María Buljubasich tomó la palabra luego de la dura derrota de Universidad Católica ante Everton. El gerente deportivo de los “cruzados” abordó el complejo presente que atraviesa el club y en qué está la búsqueda del nuevo DT.

“Está claro que no es un buen momento. El funcionamiento no ha sido el que esperábamos, nos ha costado el recambio y sostener los éxitos en el tiempo. No estamos cerca de lo que la gente de Católica aspira y lo que nosotros aspiramos también”, señaló el “Tati” en zona mixta.

“Hacemos las autocríticas, pero las preferimos hacer internamente. Si yo tengo que hacer una autocrítica en las contrataciones cuando van tres fechas, voy a criticar a un jugador que trajimos y eso no corresponde, en este momento corresponde apoyar y trabajar en ese sentido”, indicó el exportero trasandino.

Buljubasich aseguró que como dirigencia seguirán “trabajando, apoyando, dando la cara, entendiendo que no es un momento fácil. Tenemos que tomar mejores decisiones, no apresurarnos para lo que viene, quedan muchas fechas del campeonato, así que hay que estar tranquilos desde el punto de vista de la toma de decisiones, pero sí con la prisa suficiente para tratar de tener al nuevo entrenador lo antes posible”.

La UC sigue buscando DT

“No hay un plazo, tampoco lo tomamos calma, estamos analizando entrenadores que hemos seguido siempre, los estamos contactando para ver las disponibilidades y a partir de ahí tomar decisiones”, afirmó el gerente deportivo de Universidad Católica.

Por último, tras ser consultado por ADN Deportes sobre el tipo de técnico que buscan, el “Tati” mencionó que “si digo características y luego no llega un entrenador con esas características, voy a estar pisándome la cola solo. Nosotros tenemos que analizar bien qué es lo que necesita el plantel. Indudablemente Católica siempre tiene una filosofía de juego, una forma de enfrentar los partidos y los técnicos tienen su forma de trabajar”.