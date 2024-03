Cubillos y la competencia por la alcaldía en Las Condes: hay “obsesión de la mesa UDI por exportar candidatos desde tres comunas al resto de Chile”

Durante la jornada de este miércoles, la exministra de Educación y de Medio Ambiente del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, se refirió a las críticas que ha emitido la UDI en su contra tras manifestar su intención de postularse como candidata independiente a la alcaldía de Las Condes.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter) Cubillos culpó al gremialismo (colectividad donde antes militaba) de una “repartija centralizada”. Todo esto, luego de que representantes del partido de Chile Vamos la situaran para competir, representando a la oposición, en otras comunas y no en Las Condes.

En ese sentido, Marcela Cubillos, manifestó “obsesión de la mesa UDI por exportar candidatos desde tres comunas al resto de Chile no tiene nada que ver con la pega que hacía antes la UDI y que hoy empiezan a hacer de nuevo las nuevas generaciones UDI de potenciar liderazgos locales. Ese es el camino, no la ‘repartija’ centralizada”.

Obsesión de mesa UDI por exportar candidatos desde tres comunas al resto de Chile no tiene nada que ver con la pega que hacía antes la @udipopular y que hoy empiezan a hacer de nuevo las @nngg_udi de potenciar liderazgos locales. Ese es el camino, no la “repartija” centralizada. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) March 13, 2024

La respuesta de Cubillos a las críticas de la UDI

Tras anunciar sus intenciones de postularse como candidata independiente por Las Condes, las críticas por parte de representantes de la derecha no tardaron en llegar.

De hecho, este martes, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, acusó una supuesta “deslealtad” por parte de la exministra.

“Si candidatos independientes en todas las comunas que tenemos que ir a recuperar -que son más de 200 a lo largo de todo Chile-, decidieran ir por fuera, el fracaso electoral sería tremendo y eso a mí me parece una deslealtad”, advirtió la edil de Las Condes, en Radio Pauta.

“Lo importante es buscar la unidad de la oposición para buscar un mejor futuro para el país. Para mí es importante mantener la bandera de la unidad”, agregó Peñaloza.

Ante ello, Marcela Cubillos respondió a través de su cuenta de X, donde apuntó a que “las directivas de los partidos no son dueñas de las municipalidades. La lealtad es a los principios, el primero de los cuales es que la gente es la que decide. Esta pelea artificial sin ningún contenido no me puede resultar más lejana”.