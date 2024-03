De “imposible” a apoyo total: las reacciones del mundo político a la solicitud del alcalde de Maipú sobre cooperación militar en las calles

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, levantó una solicitud urgente ante la ministra del Interior, Carolina Tohá, en busca de medidas concretas para abordar la creciente ola de violencia que azota la comuna. Tras una reunión el martes, el jefe comunal expresó la necesidad de contar con la presencia de las Fuerzas Armadas en ciertos sectores y la implementación de operativos de control de armas.

La escalada de violencia en la comuna capitalina ha alcanzado un punto crítico, con recientes incidentes como la balacera que cobró la vida de un adolescente de 16 años en la villa San Luis. En respuesta, el líder local ha urgido al Gobierno a tomar medidas contundentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Reacciones

Desde el ámbito político, las reacciones han sido diversas. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ha respaldado la solicitud de Vodanovic, destacando la necesidad de recuperar el orden público. Sin embargo, ha instado a una mayor claridad por parte del gobierno sobre las razones detrás de este cambio de postura, especialmente considerando las negativas anteriores a solicitudes similares.

Respaldamos la solicitud de desplegar a las FFAA para recuperar el orden público, que esta mañana @tomasvodanovic ha repetido en La Moneda. Pero las cosas como son: desde abril del año pasado, tras el cobarde asesinato del Cabo Daniel Palma, muchos Alcaldes hemos pedido esta… pic.twitter.com/wZQMTQ0AD3 — Rodolfo Carter🍀🇨🇱 (@rodolfocarter) March 12, 2024

Por otro lado, la diputada Claudia Mix, del partido Comunes, se mostró en acuerdo con las medidas de control de armas y desalojo de ocupaciones ilegales propuestas por Vodanovic. Sin embargo, expresó preocupación por la participación de militares en labores de seguridad pública, señalando que “la experiencia muestra que no son realmente útiles en asuntos de seguridad pública y que el riesgo es alto para la población, porque no es su rol, no están capacitados para ello”.

En tanto, el senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, destacó la comprensión hacia la situación planteada por Vodanovic, pero adviritó sobre la falta de preparación de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia y mantener el orden público. “Es comprensible lo que plantea el alcalde de Maipú, por cuánto sabemos que su comuna es una de las comunas complicadas desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Pero no es la única. Y, por lo tanto, si se aplicara esa medida, faltarían efectivos tanto de las Fuerzas Armadas como policías en Chile para tratar de hacer lo que efectivamente está pidiendo el alcalde. Eso es implosible”, expresó.

Desde el Partido de la Gente (PDG), el diputado Rubén Oyarzo, respaldó firmemente la solicitud del alcalde de Maipú, instando al gobierno a actuar con decisión frente al aumento de la violencia.

En la misma línea, el diputado Stephan Schubert, del Partido Republicano, se sumó a la medida, pero llamó a la necesidad de establecer reglas claras de uso de la fuerza antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. “Estamos ante una situación crítica, creo que tenemos que ponernos creativos también y colaborar todos. Y el llamado que hace el alcalde oficialista responde a una realidad que lo tiene sobrepasado y que lo lleva incluso a contrariar el discurso que ellos han sostenido hasta este momento”, dijo.