Nicolás Castillo tras debacle de la UC: "Nuestras familias son las que más sufren, porque llegamos a casa con cara de c... todas las semanas"

El delantero de Universidad Católica, Nicolás Castillo, habló en zona mixta tras la nueva caída de su escuadra, esta vez ante Everton por 4-2 en el Campeonato Nacional.

Los cruzados pasan por un negro momento, considerando que también quedaron fuera de la Copa Sudamericana, derrota ante Coquimbo Unido que le costó el puesto a Nicolás Núñez.

Al respecto, Castillo comenzó diciendo que “hoy el equipo no juega como queremos, no estamos dándole alegrías a la gente. Estoy feliz por volver a marcar, pero igual triste porque los resultados no se están dando (...) Nosotros entrenamos todos los días con alta exigencia. Nadie viene acá queriendo perder, todos queremos ganar y dar alegría a los hinchas, pero el fútbol es así y tenemos que seguir”.

En esa línea, añadió: “Hoy el partido fue de muchos momentos. Se veía fácil que el primer tiempo haríamos un par de goles, pero ellos con pelotas paradas nos hacen dos goles a nosotros. No estamos ganando y hay que seguir apretando tuercas”.

“Nuestras familias son las que más sufren, porque llegamos a casa con cara de culo todas las semanas al no ganar, pero daremos la pelea en todos los partidos que vengan”, añadió el ariete cruzado.

Tras lo anterior, Castillo también dijo estar apenado por la salida de Núñez en la banca de los precordilleranos.

“Estamos muy tristes por esa situación, ya que quedaron cinco personas sin trabajo. Al primero que culpan es al técnico, pero nosotros tenemos la responsabilidad porque entramos a la cancha. Esta semana espero hablar con él y pedirle perdón, ya que por nosotros él estaba fuera de aquí. Siempre dio lo mejor y tuvimos una excelente relación”, manifestó.

Finalmente, el delantero de Católica tuvo palabras para los hinchas. “Obviamente siempre estaré agradecido de la gente y me da pena, porque no podemos entregarles y darles la victoria que se merecen, por eso, tenemos que insistir y dar siempre un poco más en cada partido”, cerró.