“De verdad pensé que mi hermana amada se había suicidado”: actrices detallan la escena que impactó a todos en estreno de “Secretos de Familia”

El domingo pasado, Canal 13 estrenó su nueva teleserie nocturna “Secretos de familia, justicia para Sara”, y la reacción del público fue intensa, especialmente por una escena desgarradora que marcó el cierre del primer capítulo.

El momento en cuestión presenta el descubrimiento del cuerpo de “Sara Valdés” (interpretada por Florencia Berner), aparentemente víctima de suicidio. La emotividad y el llanto de “Elena” (Daniela Ramírez) y “Raquel” (Mariana Loyola) conmovieron al público y generaron un fuerte impacto en redes sociales.

“Me dejé llevar”

Esta última actriz compartió su experiencia al preparar esta escena tan intensa: “En general me pasa que cuando tengo escenas emotivas o donde se pide llorar, yo me acuesto la noche anterior pensando en eso, como que entro en un estado desde el día anterior y me despierto en un estado no muy elevado y muy concentrada”.

Mariana Loyola describió su proceso emocional: “Dejo que me pase, abro la compuerta de la emoción y vengo preparada para estar abierta al género. No hay que olvidar que estamos haciendo un género que es el melodrama, por lo tanto, el volumen emotivo sube y uno tiene libertad de subir esos rangos”.

Además, la artista destacó la intensidad del momento: “Yo me dejé llevar y me tiré al suelo porque me resultó algo orgánico y las lágrimas vienen casi por el grito desgarrador. Además, el director (Roberto Rebolledo) nunca dijo corte, por lo tanto, yo seguí, seguí y seguí.”

Daniela Ramírez, quien interpreta a “Elena”, también compartió sus sentimientos al filmar la impactante escena: “Es una emoción de verdad y cuando es así, no se gasta, no termina, siempre es lo que es y por eso causa lo que causa”. “Yo de verdad pensé que mi hermana amada se había suicidado”, agregó.

La actriz reveló que el enfoque que utilizó para conectarse con la escena: “Utilizo el imaginario, que puede ser feroz. Uno cree que la vida de los personajes es su vida y yo de verdad pensé que mi hermana amada se hubiese suicidado”.