Aldo Duque denunció crimen que habría culminado con cadáveres asados en parrilla: fiscalía confirmó investigación

Es una denuncia macabra. Aldo Duque lanzó, en su cuenta de X, que había recibido información sobre un crimen espeluznante.

Resulta que el abogado posteó que “una mujer me llama, desesperada, y me cuenta ‘mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude’”.

“Pienso que se trata de un homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto ‘¿tiene detalles más precisos?’. Su respuesta me petrifica. ‘Después de matarlos los descuartizaron y sus restos los asaron en una parrilla que pusieron afuera de la casa e, incluso, invitaron a los vecinos a servirse y lo que no comieron se lo dieron a los perros’”, añadió.

Luego, indicó que “no podía creerlo hasta que me mostraron la evidencia. Mañana, al medio día, la acompañaré al Centro de Justicia para hacerme cargo del caso. Me pide que no de su identidad, pues está amenazada, pero que lo haga público porque tiene miedo. Cumplo su deseo”.

Una mujer me llama, desesperada, y me cuenta " mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude" pienso que se trata de una homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto " ¿tiene detalles más precisos?" Su respuesta me petrifica " después de matarlos los… — Aldo Duque (@AldoDuqueSantos) March 10, 2024

La denuncia de Aldo Duque

Así, la publicación impactó en redes sociales. Y este lunes, medios como La Tercera se comunicaron con la Fiscalía Occidente.

Y desde ahí confirmaron que “existe una indagatoria en curso y que existen tres imputados formalizados, dos en prisión preventiva y uno, menor de edad, en internación provisoria”.

Junto a esto, también se reveló que el caso habría ocurrido en la comuna de Pudahuel, en noviembre del 2023.

Eso sí, no entregaron más información, ni tampoco confirmaron la denuncia de canibalismo: “Se trata de una investigación vigente, con diligencias pendientes, por lo que por eso y por la debida protección y cuidado de víctimas y testigos no podemos entregar más detalles”.

De esta forma, se confirmó que el terrorífico caso destapado por Aldo Duque sí estaría siendo investigado, a la espera de la resolución final de la justicia.