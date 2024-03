“No alcanzó a bajarse”: la angustiante comunicación radial de un compañero de joven fallecida en mina Radomiro Tomic

El fallecimiento de Ana Camila Rojas Farías, de 30 años, cuando se encontraba operando un camión de extracción al interior de la División Radomiro Tomic de Codelco, ha causado gran conmoción en la comunidad. Incluso, desde Sernageomin ya anunciaron una investigación.

El shock que causó esta tragedia quedó reflejado en una angustiante comunicación radial en que se relata cuando el camión comienza a incendiarse, por parte de un compañero de la joven que presenció el dramático momento.

“Se acaba de incendiar un camión completo con una colega adentro. No alcanzó a bajarse. No nos han dicho todavía si la colega está bien o no. Pararon todas las faenas, nos vamos a camarines”, relató el trabajador por la radio interna de la faena.

Luego, cuenta que había almorzado con la joven dos horas antes. “Después fuimos a pedir camión a despacho y yo pedí antes que ella, me dieron el 914 y a ella el 922, y el 922 se incendió. Había 5 aljibes tratando de apagar y no pudieron”, añadió.

Finalmente, detalló con voz entrecortada que “se rompió una manguera del estanque hidráulico y agarró los 6 neumáticos, agarró el motor y la colega no alcanzó a bajarse, no tenemos más noticias. Es súper angustiante esta weá, la cagó”.

Escucha el audio que fue subido a redes sociales por el usuario @neomarinero: