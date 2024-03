Ricardo Gareca tras la nómina de La Roja: “No me preocupa la edad, me preocupa la actualidad y el rendimiento”

Durante la tarde del recién pasado viernes, Ricardo Gareca dio a conocer su primera nómina oficial a cargo de la Selección Chilena de Fútbol dejando varios puntos a analizar.

La ausencia de Gary Medel, de Ben Brereton y de Arturo Vidal (probablemente por temas físicos), así como también el regreso de Mauricio Isla y Eduardo Vargas son algunas de las principales sorpresas.

Si bien el técnico tuvo un pequeño espacio para responder en conferencia de prensa y se ha mostrado siempre dispuesto a hablar con los medios especializados, esta vez tuvo una profunda conversación con Radio Mitre de Argentina donde se refirió a lo que significa estar a cargo de ‘La Roja’ y también sobre su criterio de convocatoria.

Como primera apreciación, destacó que ve la realidad futbolística nacional “bien, muy organizado (...) ya me habían hablado bien pero ahora puedo comprobar que están mejor en temas de administración, hay una estabilidad económica”.

“Siempre lo he visto como una selección que tiene buenos jugadores, así que es un desafío importante que tenemos por delante, pero la verdad es que lo veo con mucho entusiasmo”, agregó.

Por otra parte, hizo hincapié en la nueva camada de futbolistas que vienen emergiendo de los equipos. “Sin lugar a dudas siguen surgiendo, estoy viendo los partidos y siguen surgiendo jóvenes que me interesan y me gustan. Entre ellos, -Carlos- Palacios, es un jugador muy interesante

“No me preocupa la edad”

Más allá de tener un foco puesto en los jugadores más jóvenes, el estratega señaló que para él la edad no es un tema, ya que prioriza el momento futbolístico por el cual atraviesa.

Bajo esta línea respondió sobre su mirada de Arturo Vidal, apelando a que “está arrastrando alguna molestia”. Aún así, dejó en claro que “la calidad está intacta, lo que tenemos que ir viendo es que agarre esa continuidad que le permita sostener el ritmo durante los 90 minutos. Es un jugador que me interesa por sobre todas las cosas y que se ponga bien físicamente”.

A modo general, pero manteniendo la idea, enfatizó: “No me preocupa la edad, me preocupa la actualidad y el rendimiento. En eso me voy a preocupar más que nada”.

El objetivo de ir al mundial

Entrando en materia concreta de lo que significa su labor en la Selección Chilena, y los objetivos que se plantea de aquí a mediano plazo, Gareca hizo hincapié en la clasificación a la Copa del Mundo.

“En los dos -últimos- procesos Chile no ha ido al mundial, entonces ven la incógnita de todo esto. Todo eso genera incertidumbre si Chile no tiene que estar en un cambio generacional; para mí no, porque yo no creo en los cambios generacionales intencionados”.

Siguiendo la ruta de su trabajo y planificación con miras a la cita planetaria, reconoce que existe una gran competitividad, la cual se intensifica con más cupos disponibles, ya que “todo el mundo piensa que es posible, entonces, a partir de ahí lo hace competitivo”.

“Acá el proceso ya ha iniciado, no hay margen de especulaciones ni nada por el estilo. El objetivo mío y de Chile es clasificar, entonces, ya con algo comenzado, hay que dar resultados enseguida”, reflexionó.

“Tenemos que tener un gran enfoque (...) Chile me contrató para eso y yo también viene para tartar de lograr una clasificación”, complementó el DT sobre su labor.

¿Y la Copa América?

Hay que tener en cuenta que el primer desafío concreto, y previo a la continuidad de las eliminatorias, será la Copa América 2024, apareciendo como la primera vara de medición importante para Ricardo Gareca.

Frente a esto, el argentino apeló a que “Chile se tiene que plantear los mejores objetivos. Pero dentro de los mejores objetivos, lo inmediato, y lo inmediato es está clasificar”, dejando un margen más amplio para competir en la copa continental.

Asimismo, lo destaca como una instancia especial para compenetrarse mejor con el plantel “Veré el equipo. Tengo la posibilidad de trabajar (...) puedes contar 15 o 20 días antes con los jugadores y es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. Entonces, lo vamos a provechar desde ese punto de vista”.

De esta manera, el entrenador de ‘La Roja’ tiene claridad sobre los jugadores de los que dispone y los criterios utilizados para los que buscará incorporar o reincorporar. Así también trabaja en torno aun gran objetivo con diferentes instancias que se disputarán en pro de este.