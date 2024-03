En la tercera fecha del Celebration Tour en Los Ángeles, el público de Madonna experimentó un momento verdaderamente histórico: el primer encuentro en directo entre la cantante y Kylie Minogue.

Juntas, estas dos reinas eternas del pop realizaron un dúo sorpresa, cumpliendo así con las fantasías de sus seguidores que habían soñado con esta colaboración.

Kylie Minogue, quien se encontraba en Estados Unidos debido a su participación en la gala Billboard Women in Music, subió al escenario con una camiseta que llevaba el nombre Madonna cosido en el torso, un gesto que recordó a la ocasión en que la llamada “Reina del Pop” hizo lo mismo en los MTV Europe Music Awards de 2000, pero con el nombre de Kylie.

Kylie Minogue Instagram Ampliar

El dúo interpretó en acústico I Will Survive de Gloria Gaynor y el éxito distintivo de Kylie, Can’t Get You Out Of My Head. Este encuentro, que coincidió con el Día Internacional de la Mujer, se convirtió en un momento icónico y emocionante para los presentes.

Madonna, de 65 años, presentó a Kylie, de 55, como una “invitada muy especial”, y tras su actuación, ambas artistas se abrazaron en el escenario. “Esto es lo que llamamos supervivencia”, expresó Madonna, vestida con una chaqueta de cuero con tachuelas, botas vaqueras y un sombrero. “Es un privilegio para mí estar aquí cantando contigo… Dios te bendiga, nunca te rindas”, añadió.

Por su parte, la australiana compartió su emoción por unirse a la intérprete de Like a Virgin en el escenario. Es más, explicó que el dueto no había ocurrido antes porque ambas artistas preferían “tomarse su tiempo”.

Después de la actuación, Kylie compartió un video en sus redes sociales bailando al ritmo de Madonna y expresó su agradecimiento, destacando la coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.