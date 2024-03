“No me he puesto la capa de superhéroe”: Marcelo Díaz toma con mesura su rol en la U de cara al Superclásico / YouTube Universidad de Chile

Santiago

Quien fue el encargado de anticipar la visita de la U de Chile al estadio Monumental de cara al Superclásico del domingo fue el capitán del equipo, Marcelo Díaz.

Siendo el único integrante del cuadro azul que ha ganado con esta camiseta a Colo Colo, afrontó con calma el historial negativo con el que llega el equipo a Pedreros, donde no se impone desde 2001.

“Me ha tocado ganar y perder, es parte del fútbol. Esta vez, estamos en otro año, en otro equipo, con nuevos compañeros y entrenadores. Vamos a ir al Monumental a ganar. Tenemos una sola misión, la venimos preparando desde que arrancó la semana. Tenemos en mente hacer un buen cometido (...) Hay muchos años que no se gana allá y esperemos cortar la racha”, dijo, bajándole el perfil a su importancia en el equipo al volver a disputar a un Superclásico.

“Puedo ser el más experimentado, pero todos tenemos un rol súper importante. Este partido es demasiado importante para nosotros y lo que estamos haciendo este año, para lo que viene, y estamos todos preparados. No me he puesto la capa de superhéroe, porque no lo soy. Cada compañero se ha exigido al máximo pensando en el partido, queriendo lo mejor en lo individual y colectivo”, explicó, apuntando a que todo el plantel de la U de Chile esté enfocado.

“Podemos planificar y hacer absolutamente todo en la semana, pero si no lo llevamos a cabo el domingo no sirve de nada. Esperemos que tanto yo como el equipo se imponga con un resultado positivo. Todos tenemos una gran responsabilidad, no soy el dueño de la U”, expresó, apuntando a algunas claves que deberán tener en cuenta en Macul.

“Las ganas de jugar están siempre, la motivación es especial y esperemos que el domingo resulte todo a nuestro favor (...) Va a ser clave que hagamos un buen partido en todas las líneas, debemos ser un equipo súper compacto, como lo venimos siendo, punzantes a la hora de atacar y defendernos muy bien cuando nos toque hacerlo. No va a haber ningún espacio vacío el domingo donde nos podamos hacer daño”, reconoció “Care Pato”.

Marcelo Díaz y el rol de Arturo Vidal

Sin querer profundizar en lo que pueda significar Colo Colo, tampoco le brindó importancia al hecho de enfrentarse en cancha con el “Rey Arturo”.

“Va a ser un partido muy bonito, tanto para nosotros como a todos los jugadores que les toque estar. Con él, hemos compartido muchas cosas, pero ahora estamos en veredas diferentes y cada uno va a querer que su equipo gane (...) A mí y al equipo no le cambia nada que esté, habría que preguntárselo a ellos. No he tenido ningún roce con él, ni afuera ni dentro de la cancha”, dijo, poniendo el foco en el estilo del equipo de cara al juego en el Monumental.

“Somos un equipo en crecimiento, desde que llegó Álvarez ha impuesto una forma de juego y de entrenar, la hemos ido experimentando con el correr de los días. Espero que el domingo reflejemos que el equipo va al frente, sabe jugar y que cada compañero esté fino”, recalcó, apuntando a su experiencia.

“El mensaje es claro desde que estoy acá: disfrutar cada partido y entrenamiento, jugar con confianza y autoridad, independiente de quién sea el rival. Los más jóvenes lo han tomado de buena forma”, recalcó, apuntando a un desenlace positivo para la U de Chile.

“Me imagino un domingo entregándome al máximo, dejando la vida si es necesario. Lo que digan los hinchas después ya no me corresponde ni siquiera pensarlo, solo preocuparme de que el equipo de lo mejor. Nunca he escuchado lo del miedo institucional, acá, por mi parte no está. Este domingo tenemos una gran oportunidad. Es el hoy, preocuparnos de lo que ha sucedido en el pasado no tiene sentido. La historia es el domingo”, concluyó en el Centro Deportivo Azul.