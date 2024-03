No fue formalizado por aborto: decretan prisión preventiva para padre que asaltó a su hija embarazada en servicentro de La Florida

Durante la tarde de este viernes, el 14° Juzgado de Garantía determinó dejar en prisión preventiva al hombre que fue detenido por robarle el auto a su hija embarazada en un servicentro ubicado en la comuna de La Florida.

El padre de la víctima, de 40 años, fue formalizado por robo con intimidación y desde el tribunal acogieron la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente de la medida cautelar.

Cabe recordar que tras el hecho delictual ocurrido el pasado miércoles, la mujer de 23 años y embarazada de 7 semanas sufrió un aborto espontáneo.

Según los detalles expuestos por el fiscal Félix Rojas, de la Fiscalía Oriente, “es a través de las diligencias y los videos que pudieron obtenerse que se llegó a la identidad del sujeto”, confirmándose así que el imputado es el padre de la víctima y, por lo tanto, el abuelo del nonato.

Respecto a porque el autor del delito no fue formalizado por el aborto, el persecutor explicó que “si bien podría constituir un delito diferente, no fue considerado por la Fiscalía en términos del delito por el cual fue formalizado, justamente debido a la naturaleza del hecho, justamente debido a que era un embarazo complicado, era reciente y no era visible a simple vista”.

“Por eso, la Fiscalía decide formalizar por robo con intimidación, sin perjuicio de que en el futuro podría reformalizarse si es que se obtuvieran antecedentes distintos”, sentenció Rojas.

Finalmente, se informó que el hombre posee antecedentes penales y fue aprehendido en la población San Gregorio de la comuna de La Granja.