“Es una posición que no comparto”: Paulina Vodanovic cuestiona decisión del Presidente Boric de excluir a empresas israelíes de la Fidae 2024

“Es una posición que yo no comparto”: Paulina Vodanic cuestionó decisión del Presidente Boric de excluir a empresas israelíes de la Fidae 2024

La decisión del Presidente Gabriel Boric de excluir a las empresas israelíes de participar en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024, sigue generando reacciones, y ahora, voces del oficialismo mostraron su negativa a la medida.

En concreto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expresó este viernes en La Moneda su desacuerdo con la decisión del Gobierno, señalando que, aunque es crítica del conflicto entre Israel y Hamás, considera que la complejidad de las relaciones comerciales en materia de defensa, con contratos vigentes, hace difícil respaldar la exclusión.

“Siendo muy crítica del conflicto que está desarrollando, sí creo que la complejidad de las relaciones comerciales en materia de defensa, donde hay contratos vigentes, es difícil y es una posición que yo no comparto”, indicó la timonel del PS.

“Yo lo digo en el entendido que conozco de aquello y, por cierto, hoy día es el Presidente el que ha tomado esa decisión, pero mi postura personal en esto no es para entrar en conflicto con el Presidente, sino porque aquí puede haber distintas opiniones, me parece legítimo. Reitero, habiendo sido subsecretaria, me parece una decisión que va a ver que abordarla desde el punto de vista también de las relaciones comerciales”, agregó Vodanovic.

En tanto, esta misma jornada de viernes, el Presidente Boric defendió su decisión y recordó que las decisiones basadas en principios siempre generan críticas y aludió al caso del expresidente Ricardo Lagos, quien votó en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak cuando formaba parte del Consejo de Seguridad.

“Lo vivió el presidente Lagos cuando, siendo parte del Consejo de Seguridad, decidió votar en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak. En ese momento ustedes recordarán que se amenazó y se cuestionó la decisión del presidente Lagos porque se decía que esto iba a debilitar la relación con Estados Unidos”, expresó el Mandatario.