Stöhwing sobre posibles nuevos refuerzos para Colo Colo: “Si no se alcanza o no se puede, nos quedaremos con lo que tenemos” / Agencia Uno

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, habló con los medios este miércoles tras la llegada de Colo Colo desde Paraguay, donde cosechó una igualdad 1-1 ante Trinidense por la Copa Libertadores.

El directivo fue consultado respecto a los premios a repartir en el plantel, si es que logran meterse en la fase de grupos del certamen continental.

“Se está conversando sobre los premios y debería resolverse sin problemas. Hay ánimo de todas las partes. Las negociaciones toman su tiempo, no es de un día para otro”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “los premios están vigentes y lo que se está conversando es un cambio sobre los premios, entonces era el momento de hacerlo, ya que antes no existían estas dos etapas previas que nos tocó jugar esta vez”.

Consultado sobre los 12 mil hinchas que no podrían entrar al Estadio Monumental para el Superclásico ante la U, lanzó: “No tengo información concreta sobre que no podrán entrar, aunque nuestra postura es que todos ellos puedan ingresar. Hemos hecho las gestiones para aquello”.

Tras lo anterior, el presidente de Blanco y Negro aseguró que es complicado que el club sume una nueva incorporación. “Él entrenador ha manifestado que es bienvenido que llegue un nuevo refuerzo, pero si no se alcanza, no se puede o no hay, nos quedaremos con lo que tenemos. Él está pensando cual es el lado más débil y está hablando constantemente con el gerente deportivo para aquello”, manifestó.

Finalmente, Stöhwing aseguró que este jueves se iniciaría la venta de las entradas para el Superclásico en el Estadio Monumental.