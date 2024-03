La contundente frase de Gustavo Álvarez para explicar cómo jugará la U ante Colo Colo en el Monumental

Chile

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, mostró toda su motivación por disputar el Superclásico el domingo y buscar un triunfo en el Estadio Monumental, considerando que desde el 2001 que los azules no ganan en la casa de Colo Colo.

“La racha que tiene la U en ese estadio para mí está lejos de ser una presión, sino que es una gran oportunidad. La vida me puso en este lugar con la chance de ganar en ese estadio”, señaló el técnico argentino.

En esa misma línea, remarcó que “si uno se enfoca en el pasado, no tiene solución, no se puede modificar. El presente se puede modificar. Agradezco que la vida me pusiera en este lugar, tengo la oportunidad de revertir eso ganando el domingo junto al plantel”.

Sobre la forma en que la U saldrá a la cancha para enfrentar al “Cacique”, Gustavo Álvarez explicó esto con una frase donde hace la diferencia entre la “idea” y la “identidad” de un equipo. “La idea es a veces, la identidad es siempre, y nosotros tenemos identidad, entonces siempre jugamos a de la misma forma, intentando superar al rival, atacante y siendo protagonista, sea donde sea”, aseguró.

“Este es partido muy importante, pero espero quedar en la historia del club por algo mucho más grande que ganar el Superclásico el domingo”, completó el entrenador de Universidad de Chile.