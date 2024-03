¿Conflicto con ByN? Jugadores de Colo Colo faltaron a una conferencia de prensa y el club arriesga una sanción de Conmebol

Tras el empate que rescató Colo Colo ante Sportivo Trinidense en el duelo de ida por la Fase 3 de la Copa Libertadores, ningún jugador albo se presentó en la conferencia de prensa post partido, situación que de inmediato llamó la atención.

Solo Jorge Almirón, DT del “Cacique”, conversó con los medios de comunicación en el Estadio La Huerta de Paraguay. Posteriormente, ADN Deportes le consultó a Alfredo Stöhwing sobre la ausencia de los futbolistas en la conferencia. “No sabía que no habían hablado, todavía no me he enterado mucho de eso. Ya veremos qué pasará”, respondió el presidente de Blanco y Negro.

La razón detrás de la ausencia de los jugadores en conferencia

Según aseguraron desde ESPN, los jugadores de Colo Colo no quisieron presentarse en la conferencia de prensa a modo de protesta contra Blanco y Negro por no llegar a un acuerdo con los premios por su participación en el torneo internacional.

Con esta decisión que tomaron los futbolistas, el “Cacique” arriesga ser sancionado por Conmebol con una multa económica, según lo que establece el reglamento del ente rector del fútbol sudamericano.

“La no presentación de los oficiales y jugadores seleccionados para participar de la conferencia de prensa conlleva la imposición de las siguientes sanciones al club responsable por parte de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol. En el caso de una primera infracción con multa mínima de USD 10.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa mínima de USD 15.000″, señalan las bases.

Así las cosas, Colo Colo podría recibir una primera infracción de 10.000 dólares como multa, lo que corresponde a poco más de 9.800.000 pesos chilenos.