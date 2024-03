“Chatas de los maestros chantas”: Gasfiter capacitada en RedMaestra nos habla sobre el rol de las mujeres en este rubro

A raíz del 8M, en el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conocer a Mónica Gallardo, gasfiter capacitada en RedMaestra, organización que educa gratuitamente a mujeres en oficios de la construcción.

“Yo estudié en marzo del 98 mi primer curso de gasfitería, hace 26 años, y ya éramos como ‘miti mota’ en el curso. Varias estudiaron como para resolver temas en la casa y no se siguieron dedicando al oficio”, dijo Gallardo al inicio de la conversación.

Contra los roles de género

La sociedad suele pensar en el oficio de gasfitería como algo masculino y en palabras de Mónica Gallardo, “la gente llama al gasfiter y le avisan al conserje que viene el gasfiter y llega una, con las uñas pintadas, peinada y con el pantalón bien puesto”.

“Te miran con cara de extrañeza al principio y otras veces como que casi me abrazan, me piden tarjetas y me meten al chat de los edificios”, relató.

En esa misma línea, la profesional de RedMaestra dijo que “es extraño el tema de que hayamos mujeres en todas las áreas de los oficios”.

“Yo conozco mecánicas de autos y motos, pintoras, maestras en terminaciones, electricistas… de todo”, aseguró.

Las gasfiter y el cambio de paradigma

Mónica Gallardo se dedica a la formación de nuevas generaciones en este tipo de oficios erróneamente catalogados como “masculinos”. En base a su experiencia comentó que son cada vez más las mujeres que se han ido interesando en esto, a raíz de que “están chatas de los maestros chantas”.

“Llega el gasfiter todo desguañangado y te dicen que ‘hay que entrar a picar’, o te cobran 200 lucas por una pega que te podría costar 80. Siento que se va marcando la diferencia porque nosotras como mujeres, nos van a hacer una pega a la casa y no queremos que nos dejen la cochinada, ni que nos engañen”, expuso.

Acto seguido, la gasfiter señaló que “las clientas valoran mucho la honestidad, la responsabilidad, el tema del cumplimiento del horario y alternativas en presupuesto… es como un servicio integral, es todo”.