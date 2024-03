La bochornosa estadística que registró la UC ante Coquimbo y la respuesta de Nicolás Núñez post partido

Chile

Universidad Católica le dijo adiós a la Copa Sudamericana 2024 tras perder por 2-0 ante Coquimbo Unido en la fase previa del torneo continental. Los “cruzados” tuvieron una noche para el olvido en el estadio Ester Roa de Concepción, lo que se vio reflejado en las estadísticas del partido.

De acuerdo a los números que compartió Conmebol en sus redes sociales, la UC tuvo mejor posición de balón (68%) y registró 493 pases, más de doble que su rival (228). Sin embargo, el equipo de Nicolás Núñez apenas tuvo un solo remate al arco durante todo el encuentro, mientras que los “piratas” patearon 14 veces a portería.

La respuesta de Nicolás Núñez

El técnico de Universidad Católica, bastante dolido por la eliminación, analizó el duelo en conferencia de prensa y uno de los puntos que abordó fue la pobre imagen que mostró el equipo en la faceta ofensiva.

“Nunca encontramos la profundidad que necesitábamos. A ratos en el segundo tiempo con extremos más marcados lo pudimos hacer, pero no con la claridad del día de hoy. No pudimos conectar ni tener esa claridad de cuando superábamos la primera línea, no logramos hacer lo profundo que esperábamos. En eso fallamos y después no estuvimos a la altura de una competición como esta”, explicó el “Nico”.

“Es una frustración no seguir y clasificar a una fase de grupos. El momento actual es de tristeza, un golpe duro a las energías que uno tiene, pero este rol indica que ya hay que preparar el próximo entrenamiento porque hay que competir de vuelta y quedarnos en eso”, agregó el entrenador de los “cruzados”, ya pensando en el siguiente choque con Everton por el Campeonato Nacional.